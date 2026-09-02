Video: brutal agresión a periodistas en España durante una marcha de la derecha La jornada de movilizaciones en apoyo a Ceuta estuvo marcada por la violencia de grupos ultraderechistas contra periodistas de TVE y otros medios que cubrían las protestas en Madrid. Los reporteros fueron increpados, insultados e incluso agredidos en plena transmisión. Por Agregar C5N en









Manifestantes agredieron a trabajadores de la televiisón española.

Periodistas de TVE y otros medios españoles fueron brutalmente agredidos este miércoles durante las multitudinarias movilizaciones en distintas ciudades de España para respaldar a Ceuta en medio de la crisis migratoria y lanzar duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez.

La convocatoria de la Federación española de Municipios y Provincias (FEMP), liderada por dirigentes del PP y secundada por Vox, reunió a decenas de miles en Madrid, donde se escucharon consignas contra el Presidente y se reclamó la "defensa de la españolidad" de la ciudad autónoma.

En paralelo, la capital vivió otras dos manifestaciones: una antifascista y antirracista, apoyada por partidos de izquierda, y otra con presencia de grupos de extrema derecha que derivó en enfrentamientos con la Policía y detenciones. La tensión se trasladó a las calles con cargas policiales y cánticos racistas que contrastaron con los mensajes de solidaridad hacia los ceutíes.

El clima político se intensificó tras conocerse un informe policial que apunta a la participación de agentes marroquíes en la entrada masiva de migrantes, lo que desató nuevas exigencias de dimisión al Ejecutivo. En Ceuta, mientras tanto, vecinos protagonizaron la concentración más multitudinaria de su historia reciente, reclamando ayuda y reafirmando su identidad con el lema “Ceuta es España”.

Movilización de la ultraderecha española y agresión a trabajadores de la prensa Las agresiones a los cronistas marcaron un punto crítico en la jornada ya que en plena concentración en la plaza de Cibeles, cronistas de TVE fueron increpados, insultados e incluso sufrieron intentos de agresión mientras transmitían en directo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de malaslenguastve (@malaslenguastve) Los ataques provinieron de manifestantes de ultraderecha, que descargaron su hostilidad contra los trabajadores de la televisión española, obligando a la Policía a intervenir. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de malaslenguastve (@malaslenguastve) Las agresiones contra los trabajadores reflejó el clima de tensión y violencia que atravesó las movilizaciones, donde la cobertura periodística se convirtió en blanco de la intolerancia de los ultraderechistas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RescueYou (@adrian.rescue.you)