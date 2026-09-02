Menos producción, cierres de empresas y el drama de los despidos: la radiografía de la crisis industrial argentina

La capacidad instalada opera en niveles críticos y 4 de cada 10 máquinas están paradas. La caída del consumo y la apertura de las importaciones dispuesta por el Gobierno son un cóctel que golpea al sector y que llevó a que miles de trabajadores queden en la calle.

Adentro, las máquinas paradas y los galpones con las luces apagadas y en silencio. Afuera, los portones encadenados y los afiches de los trabajadores despedidos en reclamo de respuestas empapelan las paredes de la empresa. La imagen se multiplicó en miles de fábricas industriales durante el gobierno de Javier Milei , ante la caída del consumo y la apertura de las importaciones. Otras plantas por ahora sobrevivieron, pero con una notable baja en la producción y un margen de maniobra que se achica cada vez más.

El impacto de las políticas de la administración libertaria se tradujeron en la pérdida de 30.285 empresas empleadoras desde noviembre de 2023 , según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Detrás de cada cierre se encuentran miles de personas que se quedaron sin sus ingresos y que se vieron obligadas a cambiar de rubro o aceptar trabajos informales y con un salario menor frente a la urgencia de la crisis económica. No todos lograron insertarse nuevamente, ya que algunos todavía siguen en búsqueda de un empleo.

Las primeras medidas que afectaron a la industria fueron anunciadas el 12 de diciembre de 2023 a través de un paquete de medidas presentado por Luis Caputo. En aquella jornada, el recién asumido ministro de Economía confirmó una fuerte devaluación que contemplaba un dólar oficial de $365 a $800 y un aumento del Impuesto PAIS del 7,5% a 17,5% que encarecieron las materias primas y los insumos importados , lo que subió el precio final de distintos productos y generó una caída en la producción frente a una baja en las ventas. Además, el Gobierno eliminó el sistema SIRA y flexibilizó progresivamente las importaciones.

El siguiente paso fue el mega DNU 70/2023 firmado por Milei y todo su Gabinete el 20 de diciembre de 2023. El decreto, que contiene más de 300 reformas, derogó la Ley de Compre Nacional y la Ley de Promoción Industrial, por lo que eliminó una serie de normativas que protegían a la industria local. La disposición fue uno de los puntos de partida más importantes de la administración libertaria y generó un masivo rechazo con protestas en las calles.

Aquellas decisiones ratificaron la postura oficialista basada en la oposición del mandatario sobre una protección estatal a la industria, la apuesta casi exclusiva por los grandes sectores estratégicos y su mirada del Estado como distorsionador de la economía. En contrapunto, en lo que va de su gobierno, ratificó una y otra vez su posición desreguladora y su intención del libre mercado como principal modelo en la Argentina.

La industria, afectada por las medidas del Gobierno.

A este panorama, ya complicado, se sumó el impacto de la suba de las tarifas. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expuso que los costos de la luz y el gas se incrementaron hasta un 850% en los últimos dos años y medio, con un especial peso en la industria. El conjunto de factores económicos es una asfixia a las empresas, sumado al desplome del consumo masivo que lleva a un efecto dominó.

La situación para los industriales es desesperante y se refleja en números: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que las fábricas utilizaron apenas el 59,1% de su capacidad instalada en junio, lo que representa que 4 de cada 10 máquinas están frenadas. Además, el organismo remarcó que el índice se ubicó en un 53,6% en enero de 2026, por lo que fue el peor inicio de año para el sector desde la crisis de 2002.

En tanto, un análisis del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina alertó que la producción acumula una caída del 2% en lo que va del año y prevé la continuidad del estancamiento que afecta a los principales sectores por una menor demanda. El análisis de julio reflejó que la construcción es uno de los segmentos más golpeados, ya que los despachos de cemento bajaron un 4,6% mensual y acumulan una baja del 3% frente a 2025, mientras que la producción automotriz mermó un 6,8% mensual y suma un desplome interanual del 18%.

La crisis en la industria también fue analizado internacionalmente, debido a que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial subrayó que la Argentina, con una contracción del 9,4%, fue el país que sufrió la mayor caída industrial del mundo en 2024. Cada 2 de septiembre se celebra el Día de la Industria, pero el sector no tiene nada para festejar.

Javier Milei, Luis Caputo y los constantes ataques contra la industria nacional

El Presidente y el ministro de Economía arremetieron en varias oportunidades contra los sectores productivos nacionales, especialmente para defender las importaciones y justificar los despidos en las empresas industriales como un proceso inevitable en el modelo económico.

"Si en el proceso de apertura de la economía ingresa un producto de mejor calidad o precio y quiebra una empresa, también es cierto que los consumidores ahora tienen más dinero en su bolsillo y lo pueden gastar en otros sectores de la economía. Por lo tanto, se reasignará el empleo e irá a sectores donde es más productivo y donde hay mayores salarios y por ende mayor bienestar para todos. Por ende, basta de la mentira proteccionista", aseveró el jefe de Estado en marzo de 2025 en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Javier Milei junto a Luis Caputo.

En tal sentido, durante la apertura de la Argentina Week en Nueva York en marzo, cargó contra los que respaldan la industria del país: "El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros. Por suerte, nosotros nos estamos sacando de encima a aquellos que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y empresarios prebendarios".

También lanzó acusaciones de encubridores. "Sorprende la defensa encendida de los populistas en favor de la protección de la industria nacional subsidiada, la cual deja claro que son cómplices del saqueo a los argentinos", enfatizó Milei en la última apertura de sesiones ordinarias en marzo en el Congreso.

En esta línea, en respaldo de las importaciones, el mandatario remarcó en diálogo con Neura Media en julio: "Cuando ustedes entran a un supermercado en Suiza, es todo importado. Si me guío por esa estupidez de si esa política es o no argenta… si los suizos hicieran eso se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante porque solamente comerían chocolate. Nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche, tendríamos un problema de sobrepeso tremendo porque sería lo único que comeríamos y andaríamos con biromes en colectivo. No tenemos muchas más cosas".

Por su parte, Caputo cruzó fuertemente a los detractores del modelo económico en una exposición ante la Cámara de Agentes de Bolsa en agosto. "Parece que veníamos de un boom de industria, que desde 2011 a 2023 la economía venía espectacular, que la industria era competitiva y crecía espectacularmente. Era exactamente lo contrario. La industria en esos años, en el modelo de los cracks anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos las cosas diez veces lo que valían. Para todos los tarados que hablan de la industria", lanzó.

Los integrantes de la industria y una desesperante situación

La crisis en los neumáticos

El rubro de los neumáticos atraviesa una crisis profunda con niveles de fabricación en pisos históricos. Un estudio del Observatorio de Actividad Industrial de la UTN publicado en marzo expuso una utilización de la capacidad instalada de apenas el 33,4%. Además, la producción total bajó un 33% en el último año en comparación con 2023 y el volumen de fabricación retrocedió de forma abrupta desde las 9 millones de unidades anuales hacia los 6 millones, mientras que las importaciones de neumáticos crecieron 75% en 2025.

Diego Devia, trabajador despedido en 2024 de Bridgestone cuando se encontraba en el sector de inspección, cuestionó en diálogo con C5N las políticas de la administración libertaria: "Trabajé tres años. El libre comercio afectó a muchas empresas por la competencia que hacen. Lo de los contratos muy cortos y que no dan un trabajo fijo también es un problema y es responsabilidad del Gobierno porque no debería ser así". La compañía despidió a más de 600 trabajadores y redujo la producción.

En tal sentido, advirtió sobre la incertidumbre vinculada a los puestos laborales. "En un trabajo hay que ir y dar el mejor servicio que se pueda y despreocuparse en las casas, pero se vive preocupado por si el trabajo seguirá o no. Esto afecta también a la salud mental. El venir y no saber si entrás o no es una cagada. Vivís todos los días preocupado", subrayó.

Diego Devia fue uno de los despedidos de Bridgestone. Camila Alonso Suarez/C5N

También, exigió un giro en las medidas del Gobierno: "Si siguen las mismas decisiones, habrá más despidos y menos puestos de trabajo. La veo complicada. Si este Gobierno no cambia las decisiones ni empieza a ayudar a los trabajadores, esto va a estar muy complicado. Los despidos afectan a todo el mundo, porque hay gente con menos poder adquisitivo, que no puede comprar. ¿Cómo se da de comer a los hijos? ¿Cómo se pagan las deudas? Hoy por hoy, no se puede. Es horrible vivir así".

En tanto, Devia reconoció su delicada situación tras ser despedido: "Desde que se terminó esto, fue muy complicado volver a pararse porque no solo me afecta a mí, sino también a mi familia. Desde ahí, conseguí pocos trabajos y a los que entré eran por contratos de tres meses. Después otra empresa llamó a una convocatoria y nos llamaban para el Hot Sale o algún programa de esos y después nos echaban. Nos decían 'te llamamos si necesitamos algo más'. Prefieren tener a su gente que a los nuevos".

"Hay gente que es más fuerte, pero a mí me afectó mucho psicológicamente. Tuve ataques de pánico porque había mucha responsabilidad y yo soy joven, no sabía cómo sacarlo a flote. Conozco a un montón de gente que tuvo estos problemas por no llegar a fin de mes, no tener un trabajo fijo ni saber cómo llevarla. Es un problema en el que no se encuentra la solución", describió.

El sector textil, uno de los más afectados

La industria de la ropa también se encuentra golpeada por las disposiciones del Gobierno. La Fundación ProTejer marcó que la actividad textil registró en mayo una caída del 26,2% interanual y del 37,5% frente al mismo mes de 2023. En el acumulado de enero a mayo, la producción cayó 26,5% respecto del mismo período de 2025 y 34,3% en comparación con 2023.

El empresario Damián Wolkowiski, dueño de la compañía textil Blue & Yellow, detalló a C5N los despidos en la empresa por la crisis y la baja producción: "Llegamos a tener 100 empleados hacia finales de 2023 y hoy somos 70. Esta es una planta que está preparada para hacer 350 toneladas por mes y hoy no hace ni siquiera el 40% de eso. De las 64 máquinas que hay, están trabajando 22 o 23 por día".

"El momento del despido es el más triste de una empresa. Así como cuando crecés es el momento más alegre, cuando tenés que sacar gente y sabés que los estás dañando en su economía personal es casi una tragedia. Emocionalmente te mata. Nosotros tenemos una fábrica para crecer y ahora no va a pasar. Vamos a un país sin trabajo", lamentó desde la planta ubicada en San Martín.

Damián Wolkowiski se refirió a la crisis en la industria textil. Camila Alonso Suarez/C5N

En este marco manifestó su preocupación: "Trato de caminar poco por la fábrica porque si no, no dormiría nada. Ver la fábrica apagándose es lo más doloroso que puede haber porque nosotros lo criamos y lo hicimos. Era yo solo cuando empezamos. Podríamos prescindir de 10 o 15 personas más y no lo hacemos solamente por una cuestión social, pero el momento es híper doloroso. Cuando se habla con los colegas, dicen que no andan mejor y no hay con quién hablar para refugiarse en una alegría".

Asimismo, Wolkowiski detalló el momento en el que la empresa sintió la crisis económica y cuáles fueron las decisiones del Gobierno que los impactó. "Desde el inicio de 2024 veíamos venir esto muy fuerte. La caída fue abrupta e inmediata. No lográbamos encontrar piso. Lamentablemente, fuimos perdiendo gente sistemáticamente. No hay a la luz expectativas de que esto mejore. Las medidas son la apertura indiscriminada de importaciones, las plataformas chinas, el dólar que en nuestra visión está recontra bajo y que el poder adquisitivo de la gente no alcanza", advirtió.

También hizo alusión a si la planta podría cerrar sus puertas: "Al ser cuarta generación de industria textil en Argentina, el cierre es lo último que ponemos en el menú de opciones. Hay un punto que ya no depende de nosotros. Si la economía se sigue rompiendo, si la ecuación sigue siendo que nosotros somos eficientes, malos, ladrones y todo lo que nos dice el Gobierno, no tenemos forma de competir. Somos muy chiquitos como pyme como para pelearle a un Estado que quiere ir en otro camino".

La gráfica también está afectada

El Indec confirmó que el sector de Edición e Impresión usó solo un 53,5% de su capacidad instalada en junio, por lo que se situó por debajo del nivel general de ese mes (59,1%). Anselmo Morvillo es una de las empresas más impactadas, ya que cerró a fines de febrero de 2025 y sus extrabajadores se encuentran en la planta de Avellaneda para cuidar las instalaciones y defender los puestos de trabajo. Hubo 234 despedidos.

"Empecé a trabajar en la empresa en 1998. Morvillo funcionó 51 años y gran parte de su funcionamiento fue 24 horas al día e incluso tercerizando trabajo porque no daba abasto con la producción. La empresa fue una mina de oro. Los últimos años, cuando empezó a mermar la producción, se descargó sobre la espalda de los trabajadores y quedamos en la calle", remarcó a C5N uno de los exempleados, Sebastián Rodríguez, quien trabajaba en control de calidad del sector de encuadernación.

En tanto, explicó los motivos de la quiebra de la compañía: "Además de la crisis económica brutal y de recesión que estamos sufriendo los trabajadores, como impresores gráficos también sufrimos el avance de la tecnología, que absorbe gran parte de la producción impresa. Es una situación que nos aprieta por varios lados. El cierre también es consecuencia de eso, pero la crisis económica de estos últimos dos años de recesión nos terminó de liquidar porque aún con la dificultad del avance de la tecnología en detrimento de la producción impresa, había mercado. En el gremio gráfico los despidos se cuentan día a día".

Sebastián Rodríguez fue uno de los despedidos de Anselmo Morvillo. Camila Alonso Suarez/C5N

En tal sentido, Rodríguez se refirió a las consecuencias de los despidos. "Éramos todos trabajadores de entre 45 y 55 años de edad con un promedio de 30 años de antigüedad. A esta edad se complica aún más. El cierre es un golpe furibundo y terrible. En cuestiones sociales, el trabajo es un ordenador de la vida social. Por lo tanto, uno se queda sin un trabajo de tantos años acostumbrado a una dinámica y tiene que salir de nuevo a un mercado laboral que no existe. La inmensa mayoría estamos changueando y agarrando lo que sea para sobrevivir de alguna manera", remarcó.

En este marco, alertó sobre el daño a la salud por el escenario de los despidos: "Tenemos el registro de dos trabajadores que están en el medio gráfico. El resto sobrevive como puede y la mayoría hace changas en la informalidad. Todo el mundo tiene salarios hasta de indigencia. El tema de quedarse sin trabajo afecta no solo el ingreso y el plato de comida, sino en cuestión de salud. Por ejemplo, cerró la fábrica y a los 15 días falleció un compañero que se había instalado adentro defendiendo los puestos de trabajo. Tenía problemas de corazón. El estrés de haberse quedado sin trabajo y toda la situación seguramente no lo ayudó. También falleció otro compañero hace unos meses".