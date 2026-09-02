Jornada caliente en Diputados: comisiones trata proyectos de morosidad y el Gobierno defiende su gestión en discapacidad

El oficialismo convocó a reuniones informativas en Finanzas y Discapacidad, en medio de la presión opositora para avanzar con proyectos sobre la morosidad de los hogares y extender la emergencia hasta 2027.

Diputados debate en comisiones la problemática del endeudamiento y la continuidad de la emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados retomará este miércoles el tratamiento de dos temas que generan tensión entre el oficialismo y los bloques opositores : el endeudamiento de las familias y la continuidad de la emergencia nacional en discapacidad .

La Libertad Avanza habilitó reuniones de las comisiones de Finanzas y de Discapacidad, que se encontraban sin actividad, luego de que distintos bloques opositores avanzaran con el pedido de una sesión especial para el próximo 9 de septiembre . El objetivo de la oposición es forzar el tratamiento de iniciativas que permitan atender la situación de los hogares endeudados y prorrogar por un año la emergencia en discapacidad.

La Comisión de Finanzas fue convocada para las 13.30 y tendrá carácter informativo. Allí se analizarán los distintos proyectos vinculados con la morosidad y el endeudamiento de las familias. Según el relevamiento realizado en Diputados, existen alrededor de 50 iniciativas presentadas sobre esta problemática.

El esquema elegido por el oficialismo no contempla, por ahora, la firma de dictámenes. Al tratarse de reuniones informativas, los legisladores escucharán a los especialistas y funcionarios convocados, pero no podrán avanzar directamente hacia la sanción de un despacho. Esa modalidad es cuestionada por la oposición, que pretende utilizar la sesión del 9 de septiembre para emplazar a las comisiones y obligarlas a avanzar con los proyectos.

La estrategia oficial busca así abrir el debate sin permitir, al menos en esta instancia, que las iniciativas queden en condiciones de ser tratadas en el recinto. La disputa se produce después de que la oposición consiguiera reunir 133 votos en la última sesión, una cifra que mostró la posibilidad de construir una mayoría para avanzar con una agenda propia.

El secretario de Discapacidad expondrá en Diputados

A las 16 será el turno de la Comisión de Discapacidad, donde expondrá el secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches. Será su primera presentación pública ante el Congreso desde que asumió al frente del área y deberá responder las consultas de los diputados sobre la situación del sector y la continuidad de la emergencia.

El principal reclamo opositor apunta a extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad, cuyo plazo vigente finaliza el 31 de diciembre de 2026. La legislación contempla la posibilidad de una prórroga por un año.

El debate retoma una disputa que tuvo un fuerte impacto político durante 2025. La oposición logró entonces aprobar la Ley 27.793, que estableció la emergencia en discapacidad, pero el presidente Javier Milei la vetó. Posteriormente, el Congreso insistió con la norma y reunió los dos tercios necesarios en ambas cámaras para dejar sin efecto el veto.

En esta oportunidad, el proyecto de prórroga impulsado por la oposición no forma parte del temario formal de la reunión de este miércoles, que tendrá nuevamente carácter informativo. El oficialismo busca de esta manera encauzar la discusión en comisión, mientras la oposición intenta reunir los votos necesarios para forzar un tratamiento legislativo antes de que finalice el período de emergencia.