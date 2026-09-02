El Gobierno definió el salario mínimo hasta abril de 2027: cuál es el nuevo monto Ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario, el Ejecutivo estableció de manera unilateral aumentos mensuales del SMVM por ocho meses. Cómo quedarán las nuevas escalas hasta el año que viene. Por Agregar C5N en









El Consejo del Salario no llegó a un acuerdo el pasado viernes.

El Gobierno estableció este miércoles un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirá desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. Se implementó de manera unilateral luego de que el Consejo del Salario no lograra consensuar un monto entre los representantes sindicales y empresariales.

La medida se implementó a través de la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la subsecretaria de Relaciones del Trabajo, Claudia Testa.

Los nuevos montos alcanzan a empleados regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, al personal agrario, a la administración pública nacional y a organismos estatales empleadores. En los casos de jornadas reducidas o modalidades especiales, los valores se aplican de manera proporcional.

Con un aumento menor al 2% mensual, la nueva cifra se alinea con lo que habían ofrecido los empresarios en la última reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, cuando la CGT y las dos CTA habían pedido un millón de pesos.

Salario mínimo: cómo queda el ingreso de los trabajadores hasta abril de 2027 El esquema establece ocho incrementos mensuales consecutivos del SMVM: