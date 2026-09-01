Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde El programa conducido por Jorge Rial sigue posicionándose como uno de los contenidos más fuertes de C5N y superó holgadamente a su competencia en el horario de la tarde. Por Agregar C5N en









El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N. C5N

C5N continúa posicionándose como una de las señales informativas de cable más elegidas diariamente por el público y Argenzuela, el programa de actualidad que conduce Jorge Rial, volvió a liderar su franja horaria con amplia diferencia con sus competidores.

El ciclo que encabeza Jorge Rial, de 16 a 18 en vivo por C5N, se posicionó primero con un promedio que rondó los 2,4 puntos de rating en distintos períodos de su franja horaria. Más atrás quedaron TN con 1,99 puntos, 1,43 de A24 y finalmente 1,01 de Crónica, según la medidora Ibope.

Argenzuela marca el ritmo de la agenda política del país, con el profesionalismo de Rial, informes sobre la actualidad y un toque de humor. El equipo, responsable directo del éxito de los números de rating está integrado por Mauro Federico, Paulo Kablan, Sofía Caram, Mauro Fulco, Diego Brancatelli y Rosario Ayerdi.

De esta manera, C5N se consolida con una clara ventaja sobre sus competidores, periodistas de primer nivel, la mejor información, móviles en cada lugar y una premisa innegociable: mostrar la realidad social, política y económica que atraviesa la Argentina.