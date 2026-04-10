10 de abril de 2026 Inicio
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Patricia Bullrich sobre Manuel Adorni: "Quizás no tiene el cuero tan duro como yo"

La legisladora marcó postura por los escándalos del jefe de Gabinete y las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. Aseguró que "nos duele la situación" y aclaró que el Gobierno no buscará entrometerse en la causa. "Se determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no", señaló sobre el accionar judicial.

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Patricia Bullrich habló sobre Manuel Adorni. 

La senadora por la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este viernes a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito. "Quizás no tiene el cuero tan duro como yo", señaló al disertar en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde aseguró que "nos duele la situación" y aclaró que el Gobierno no buscará entrometerse en la causa.

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"Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia", señaló la exministra de Seguridad nacional.

Manuel Adorni
Se complica la situación de Manuel Adorni en la Justicia.

Se complica la situación de Manuel Adorni en la Justicia.

En este sentido, entiende la propia Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no". "Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir", indicó Bullrich.

"Nos duele, imagínense, la familia de Adorni. Pero ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: no vamos a declarar nosotros culpable a nadie si no lo declara la justicia", reiteró la senadora en una conferencia de prensa brindad antes de su participación en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

La imagen de Javier Milei cayó en medio del escándalo de Manuel Adorni

Un informe de la consultora Zentrix expuso que la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó siete puntos de febrero a marzo, en medio del escándalo por las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito.

El relevamiento marcó que Milei registra un 40,3% de imagen positiva, cuando un mes antes tenía un 47% y también empeoró en cuanto a imagen negativa, que fue del 51% en marzo. En tal sentido, la exministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, superó al jefe de Estado con un 42,7% de buena valoración y un 50,3% de percepción desfavorable.

En tanto, la aprobación sobre el gobierno de Milei quedó en 38,5% con una desaprobación en alza que alcanzó al 53%. En febrero esos rubros habían dado, según la consultora, un 45% de positiva y solo 44% de negativa, con saldo positivo en el diferencial de ambos conceptos.

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