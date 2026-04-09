9 de abril de 2026 Inicio
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La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y su esposa por el escándalo

El juez federal Ariel Lijo resolvió la medida sobre el jefe de Gabinete y Bettina Angeletti, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

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El juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de la investigación contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue resuelta después de un pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

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En un fallo judicial, Lijo dio lugar a una solicitud de Pollicita para que se facilite la información bancaria y patrimonial de Adorni desde el 1° de enero de 2022, debido a las denuncias que enfrenta el jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito y un mar de dudas en torno a su patrimonio. La decisión también alcanza a la consultora AS Innovación Profesional, propiedad del funcionario y Angeletti.

Según consignó La Nación, el fiscal argumentó que el objetivo del pedido era "verificar el origen" del dinero investigado para compararlo con "la información proveniente de las declaraciones juradas". Además, pidió que el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal también se aplique sobre las mujeres que figuran como prestamistas del jefe de Gabinete.

Adorni afronta denuncias públicas por la adquisición de inmuebles en el barrio de Caballito y en un exclusivo country de Exaltación de la Cruz. Asimismo, la Justicia y la opinión pública pusieron el foco en sus traslados a Punta del Este en aeronaves privadas y el uso del avión oficial por parte de su esposa.

Manuel Adorni
Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

En este marco, la escribana del funcionario, Adriana Nechevenko, habló por primera vez antes de presentarse en Comodoro Py y, como punto central, reconoció que existieron visitas a Casa Rosada para realizar las transacciones con el Jefe de Gabinete. Según indican en el expediente, hubo siete visitas entre 2024 y 2025.

Puntualmente, la causa recae en investigar el origen de los fondos para concretar ese tipo de operaciones. En ese sentido, Nechevenko contó que en ningún momento se le pasó por la cabeza consultar por esa cuestión ya que conoce al funcionarios hace 25 años, desde cuando trabajaban juntos en el sector privado: "Para mí es Manu".

Un dato nuevo que introdujo la mujer tiene que ver con que fue ella misma quien presentó a sus prestamistas. En ese sentido, explicó que Adorni es hijo de una de las prestamistas, por lo que la señora accedió a la operación y se llegó a un mejor acuerdo por ser conocido.

Nechevenko contó que Adorni se mudó de Caballito por cuestiones personales, aunque reveló que las transacciones de compraventa de propiedades son recientes: "En los 15 años anteriores a su llegada al gobierno no había hecho ninguna operación, se dio todo junto".

La imagen de Javier Milei cayó en medio del escándalo de Manuel Adorni

Un informe de la consultora Zentrix expuso que la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó siete puntos de febrero a marzo, en medio del escándalo por las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito.

El relevamiento marcó que Milei registra un 40,3% de imagen positiva, cuando un mes antes tenía un 47% y también empeoró en cuanto a imagen negativa, que fue del 51% en marzo. En tal sentido, la exministra de Seguridad y actual senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, superó al jefe de Estado con un 42,7% de buena valoración y un 50,3% de percepción desfavorable.

En tanto, la aprobación sobre el gobierno de Milei quedó en 38,5% con una desaprobación en alza que alcanzó al 53%. En febrero esos rubros habían dado, según la consultora, un 45% de positiva y solo 44% de negativa, con saldo positivo en el diferencial de ambos conceptos.

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