Lorna Evans, la aspirante argentina a astronauta de la NASA: "Me encantaría poder alunizar"

Médica de la Universidad de Buenos Aires y piloto, se especializó en medicina aeroespacial y continúa persiguiendo sus sueños. Ahora es una de las preseleccionadas para el programa CHAPEA, que simula estancias de un año en la superficie de Marte. Sin embargo, apunta a más y espera postularse apenas se abren los procesos de selección para la próxima misión ARTEMIS IV.

De Argentina al espacio: el sueño de pequeña que poco a poco convierte en realidad.

El sueño de viajar a las estrellas comenzó para Lorna Evans en una plaza del Gran Buenos Aires, en una estructura de metal que simulaba ser un cohete en el que ella se subía y donde pasaba horas imaginando que ya estaba en órbita. Su pasión se fue tejiendo poco a poco, entre los paseos con su papá en Aeroparque, donde la llevaba a ver cómo despegaban los aviones, hasta los libros que conseguía su mamá, bibliotecaria, que alimentaba su curiosidad por el espacio.

Y continuó entre los viajes a Córdoba, donde Lorna sentía " la sensación de inmensidad" al observar los cielos nocturnos despejados y repletos de estrellas. Esa pequeña niña que se animó a soñar en grande y a decirle a su papá que iba a ser la primera astronauta argentina, está cerca de cumplirlo.

A pesar de que cuando ella creció no existían muchos recursos para poder lograrlo, empezó de a poco, primero decidió formarse como médica en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), algo que agradece hasta el día de hoy: fue la oportunidad de poder estudiar en un establecimiento público, gratuito y de calidad. " Trabajaba para pagarme los viáticos, los apuntes, la comida de la facu; gracias a Dios que la facultad es gratuita porque si no hubiese sido así, no sé qué hubiera sucedido ", aseguró en diálogo con C5N .

En paralelo, comenzó a estudiar para recibirse de piloto privado, y así alimentar su sueño más profundo, que no abandonó a pesar de las dificultades que tuvo que atravesar para poder conseguirlo. Al terminar sus estudios, comenzó a averiguar dónde estudiar medicina aeroespacial, pero en Argentina solo existía la residencia orientada a la aviación militar y comercial. Así que decidió emigrar a Estados Unidos para poder darle forma a su sueño.

El camino fue duro, emigró y comenzó a golpear puertas y enviar mails. Al principio realizó tareas de observación hasta que pidió poder armar un trabajo de investigación para demostrar lo que valía. Su perseverancia dio frutos y logró entrar a la Mayo Clinic, lugar en el que comenzó como investigadora en cirugía robótica y donde también logró que una mentora la tomara bajo su ala y la impulsara en lo que quería conseguir.

Lorna Evans 4 Lorna persiguió su sueño hasta Estados Unidos donde poco a poco lo está convirtiendo en realidad.

Aplicar para formarse en la NASA no fue fácil: "Las cuatro veces que apliqué... fueron dos años y medio de rechazos". Después de cuatro rechazos, llegó la tan esperada aceptación. Fue su capacidad de insistir, de presentarse a congresos y de demostrar su valor en la investigación lo que finalmente le permitió cruzar el umbral de la agencia.

¿Qué es la medicina aeroespacial?

Esta especialidad se encarga de estudiar cómo el entorno del espacio exterior y de la aviación afecta al cuerpo humano, en palabras de Lorna, "médicos que cuidan a los astronautas, se ocupan de mitigar las consecuencias de la microgravedad". Estos médicos y médicas no solo están presentes cuando la tripulación viaja al espacio, sino que los acompañan desde los entrenamientos previos, su estadía en el espacio y posteriormente cuando regresan a la Tierra.

Es como una "medicina extrema o en ambientes austeros", comparable a la que se practica en la Antártida, Groenlandia o la estepa rusa, donde los recursos son mínimos y la distancia es el principal desafío.

El trabajo de un médico aeroespacial comienza mucho antes del lanzamiento, acompañando a los astronautas en entrenamientos donde pasan hasta seis horas con el traje puesto simulando realizar tareas. Una vez en la estación espacial, el médico mantiene un vínculo constante: "Todas las semanas se conectan... tienen una entrevista privada con el médico y después tienen una entrevista grupal".

Astronautas entrenado 24-5-26 El Estudio Integrado de Entrenamiento Aeróbico y de Resistencia ( Sprint ) comparó los resultados de entrenamientos de baja intensidad y alto volumen con entrenamientos de alta intensidad y bajo volumen en microgravedad. NASA

Vivir en el espacio no es tarea fácil.

Para combatir el deterioro físico, deben realizar ejercicios en máquinas diseñadas para la microgravedad que simulan la carga mecánica de la Tierra: "Tiene muchísimo más peso, pesa muchísimo más... está tratando de simular... ese estímulo es como ese mini choque que genera la fuerza". Lorna explica que, sin este esfuerzo, el cuerpo pierde su equilibrio natural o homeostasis, afectando desde el sistema inmune hasta la tiroides.

Otro desafío crítico es la degradación ósea: en el espacio, el hueso "se degrada más de lo que se construye... parecería como los viejitos", lo cual es peligroso porque un impacto al regresar a la Tierra con un hueso frágil "no es para nada bueno". Además, el éstasis venoso o la dificultad de la sangre para retornar al corazón aumenta el riesgo de formar trombos que pueden viajar al cerebro o pulmón, obligando a realizar estudios preventivos constantes de los vasos del cuello y piernas.

Hace tan solo unos meses atrás, la Crew 11 de la Estación Espacial Internacional tuvo que regresar a la Tierra por una emergencia médica, que al principio no se sabía cuál era. Con el correr de los días, el astronauta Mike Finke confirmó a la prensa y al público general que fue él quien sufrió un problema que requirió su regreso anticipado. Lorna explicó que, en su opinión, Finke sufrió un ataque isquémico transitorio y "perdió el habla por un tiempo", lo que obligó a bajarlo inmediatamente a la Tierra.

Astronautas entrenado 24-5-26 (1) El astronauta de la NASA Don Pettit lleva a cabo el experimento VO2max utilizando el sistema CEVIS. NASA

Las emergencias médicas pueden llegar a ser un desafío para el futuro de los viajes espaciales que la NASA deberá resolver o crear un protocolo. Si la siguiente parada es Marte, el viaje podría tardar hasta seis meses, y existirían dificultades en las comunicaciones: no serían tan inmediatas, por lo que los astronautas no podrán depender 100% del Centro de Control de Houston para resolverlo.

La misión CHAPEA de la NASA y su preselección para formar parte de un programa histórico

Lorna se encuentra actualmente en el proceso de selección para CHAPEA, una misión análoga de un año que simula la vida en Marte sin salir de la Tierra. Aunque inicialmente se postuló para el programa HERA ( donde permanecería aislada cerca de 45 días), la NASA la preseleccionó para este desafío de aislamiento extremo. Durante un año, los participantes vivirán en un módulo donde realizarán caminatas extravehiculares simuladas y experimentarán con el suelo marciano para recolectar datos que minimicen los errores en las misiones reales.

Embed - Sneak Peek at Simulated Mars Habitat at NASA’s Johnson Space Center

Este programa no solo testea la tecnología, sino la dinámica de grupos y la resistencia mental. Lorna explicó que esta experiencia es un activo invaluable para su carrera: "Sirve un montón para cuando uno se postula como astronauta, porque dice: 'mirá, estuvo encerrado un año, se bancó todo esto... es como tener la teoría y la práctica'".

Según explican desde la página oficial de la NASA, el programa llamado Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) es una serie de misiones análogas que simularán estancias de un año en la superficie de Marte. Cada misión constará de cuatro tripulantes que vivirán en el hábitat CHAPEA, un hábitat aislado de 158 metros cuadrados. Durante el tiempo de la misión la tripulación realizará caminatas espaciales simuladas y proporcionará datos sobre diversos factores, como la salud física y el comportamiento, así como el rendimiento.

Su próximo sueño: Artemis IV y las nuevas generaciones

Muchas veces perseguir un sueño no es fácil, encontrar un trabajo que abarque tanto la pasión como ese anhelo es todavía más difícil. Para la médica argentina, la clave del éxito profesional reside en la autenticidad y en encontrar esa pasión donde el tiempo se disuelve. "Cuando vos hacés una tarea en la que estás todo el día trabajando y se te pasó la hora... pasaron 8 horas y yo estoy sentado en la computadora disfrutándolo... es por ahí", aseguró.

A quienes hoy se sienten atrapados en trabajos por necesidad, Lorna animó a que sigan "alimentando su sueño de a poquito ese sueño... ese trabajo eran el medio nada más para llegar a este fin".

Lorna sigue apostando a sus sueños, junto a todo lo que logró conseguir trabajando muy duro y agradeciendo a aquellas personas que la guiaron y acompañaron durante este camino. Sin embargo, la misión CHAPEA no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo. "Cuando abran las postulaciones, me voy a postular para las misiones de Artemis", afirmó con la mirada puesta en Artemis IV y la idea de que la humanidad vuelva a alunizar después de 50 años.

Lorna Evans 2 El siguiente sueño de Lorna es aplicar para las misiones de Artemis IV en la Luna.

Sin embargo, no solo apuesta a los sueños propios, sino que espera poder ser partícipe y facilitadora de los objetivos de aquellos que desean estudiar y formarse en la misma profesión que ella o en otras. A través de la fundación de ALMA IB (Asociación Latinoamericana de Medicina Aeroespacial Ingeniería y Biotecnología), busca llenar el vacío educativo en la región.

Su meta es que el riquísimo capital humano de Argentina tenga un puerto de entrada a las ciencias espaciales a través de becas, cursos de posgrado y convenios con universidades como la UBA y la UTN. "Hay muchas Lornas en Argentina... solamente necesitamos enseñarles", remarcó con la idea de devolverle al país la formación que recibió y abriendo puertas para que el próximo "cohete" de una plaza tenga un destino real entre las estrellas.