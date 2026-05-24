24 de mayo de 2026 Inicio
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A qué hora juega River vs. Belgrano, por la final del Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

En el último partido del primer semestre, Eduardo “Chacho” Coudet buscará su primer título como entrenador del Millonario, mientras que Ricardo Zielinski intentará volver a hacer historia con el Pirata.

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El choque entre River y Belgrano será a las 15:30 en el Mario Alberto Kempes

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River y Belgrano se enfrentarán este domingo en la gran final del Torneo Apertura para definir al nuevo campeón del fútbol argentino, en un encuentro que rememora una vieja historia, en un estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, lleno con la presencia de ambas parcialidades.

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El conjunto dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet llega a este partido con muchas bajas de peso: Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Matías Viña no serán de la partida por diferentes lesiones.

La buena noticia es que Aníbal Moreno fue probado en la última práctica y respondió mejor de lo esperado, por lo que hará todo lo posible para estar. En tanto, la otra duda es la presencia de Marcos Acuña quien llega al límite en cuanto a lo físico ya que no está del todo recuperado, pero ante el Canalla ingresó unos minutos.

En cuanto al rearmado del 11 titular que saldrá al Mario Alberto Kempes, el Chacho seguirá apostando por Santiago Beltrán bajo los tres palos; en la última línea, Fabricio Bustos será el reemplazante natural de Cachete. A zaga central seguirá siendo la titular de los últimos encuentros, mientras que en lateral izquierdo se apuesta que será el Huevo.

En la mitad de la cancha, estarán Juan Cruz Meza, Fausto Vera y Tomás Galván. Si finalmente no juega Moreno, Silva ocuparía su lugar, aunque no se descarta la posibilidad que Maxi Meza o Giuliano Galoppo sean una ficha para estar desde el arranque.

En la delantera, sin el ex – Zenit, Colidio haría dupla con el juvenil Joaquín Fleitas de buen rendimiento en el campo y que cuenta con el apoyo del hincha.

En caso de quedarse con el triunfo, el conjunto riverplatense obtendrá su trigésimo noveno título de Primera División y además, marcará el primer título del Chacho con el buzo del equipo de Núñez.

Por su parte, los cordobeses llegan como la gran sorpresa a esta final, ya que, si bien tiene un gran plantel, el encuentro con el Bicho de La Paternal fue épico y desataron la locura para lograr el pase a esta final que no será una más, no solo para alcanzar su primer torneo nacional, sino también por el rival.

El Pirata fue protagonista en el episodio más oscuro de River ya que lo mandó a la B Nacional en el 2011 e irá en búsqueda de darle la vuelta olímpica en la cara y volver a hacer historia.

De cara al encuentro, Ricardo Zielinski contaría con la baja del central Lisandro López, que padece una fuerte contractura en el isquiotibial izquierdo que lo sacó de la semifinal y pese a querer estar presente, el juvenil Agustín Falcón sería su reemplazante, tal como ocurrió el domingo pasado. Con este cambio obligado, el chico se movería el lateral derecho, mientras que Leonardo Morales compartiría dupla en la zaga central junto a Alexis Maldonado.

Otro cambio que haría el Ruso sería el ingreso de Juan Velázquez en el sector izquierdo, en reemplazo de Francisco González Metilli. En cuanto al resto de los que saldrán en cancha serían los mismo que obtuvieron el pase a esta instancia.

River – Belgrano: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 15:30
  • Televisión: ESPN Premium y TNT Sports Premium
  • Estadio: Mario Alberto Kempes
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Leandro Rey Hilfer

River – Belgrano: probables fomaciones

  • River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno o Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
  • Belgrano (C): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Vázquez; Lucas Passerini. DT: Ricadro Zielinski.

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