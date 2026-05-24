Participa de un reality español y se volvió viral al elegir un plato de comida antes que hablar con su hermano Este programa de supervivencia le jugó una mala pasada a la participante Maica, que fue sometida a una difícil decisión y la situación no salió como la producción esperaba. Por Agregar C5N en









Esta española se volvió viral por la inesperada decisión que tomó en pleno reality. Captura video

Una participante de la edición española de Survivor se volvió viral por priorizar comida antes que una llamada familiar. Maica eligió un plato de papas con panceta y torreznos en medio de una prueba de recompensa. La escena generó millones de reproducciones y comentarios cargados de humor en redes sociales. La mayoría de los usuarios respaldó su decisión al remarcar el desgaste físico del reality. El hambre pudo más que la emoción y una participante de la versión española del reality Survivor terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales de la semana. Maica, una de las concursantes del ciclo de supervivencia, protagonizó un momento inesperado durante una prueba de recompensa cuando tuvo que tomar una decisión que dejó en shock tanto a sus compañeros como a la audiencia.

Española viral reality cambia a su hermano por una milanesa con papas fritas Captura video

La producción del programa le propuso una elección difícil: recibir un plato de "torreznos" -un plato de panceta gruesa cocinada- con papas, o tener una llamada telefónica con su hermano Antonio, a quien no veía desde el comienzo de la competencia. Después de quebrarse en llanto y admitir la culpa que sentía, la participante optó por la comida y explicó entre lágrimas que el desgaste físico dentro del reality es mucho más fuerte de lo que imaginaba.

“Mi hermano siempre sabe que me preocupo mucho y me va a decir que todo está bien, lo conozco. Es que tengo mucha hambre, María. Pero es que no paro de pensar y todos los días se me viene a la cabeza mi familia”, respondió finalmente, entre lágrimas. Y sumó: “Antonio, te quiero. Pero es que tengo mucha hambre. Lo siento”.

Como fue el momento viral donde una participante de Survivor tuvo una insólita elección El episodio ocurrió en plena dinámica de recompensa, una de las instancias más esperadas dentro de Survivor, donde los concursantes suelen enfrentarse a pruebas físicas extremas para conseguir alimentos o beneficios. En ese contexto, la conductora puso a Maica frente a una decisión inesperada y la participante no pudo contener las lágrimas antes de responder.

Española viral reality Captura video Aunque en un primer momento intentó explicar cuánto extrañaba a su familia, terminó reconociendo que el hambre acumulada durante días había pesado más. Según contó, estaba segura de que su hermano iba a entender la situación por el nivel de desgaste que atraviesan todos los jugadores en la isla. En redes sociales, la secuencia despertó una ola de reacciones. Muchos usuarios respaldaron su sinceridad y aseguraron que hubieran hecho exactamente lo mismo. “A tu hermano lo ves después del reality, las papas con panceta están cada vez más caras”, escribió un usuario en X. Otros remarcaron que la escena expuso de manera cruda las condiciones de aislamiento y privaciones que viven los participantes. La frase “prioridades son prioridades” terminó convirtiéndose en uno de los comentarios más repetidos alrededor del viral.