Belgrano y River juegan la final en Córdoba: accesos y transporte para el Mario Alberto Kempes

El partido entre que definirá al campeón del Torneo Apertura 2026 este domingo contará con un estricto control policial y colectivos especiales destinados para ordenar la llegada de ambas hinchadas al Mario Alberto Kempes, en el marco de la final entre Belgrano y River en Córdoba, que incluirá accesos específicos y diferenciados.
Las autoridades de la provincia iniciaron este sábado los patrullajes preventivos en las rutas y peajes clave para recibir de manera segura a las miles de personas que viajarán desde Buenos Aires. La Policía cordobesa anunció con anticipación la aplicación de distintas medidas para neutralizar cualquier tipo de altercado desde temprano en los alrededores del parque deportivo de la capital.
Durante el domingo, la apertura de las puertas será a partir de las 12.30 para que el público ingrese con suficiente antelación a las tribunas del emblemático estadio cordobés. Cada espectador de manera obligatoria deberá exhibir su DNI en formato físico frente a las terminales del programa oficial Tribuna Segura.
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La distribución de los accesos y las playas de estacionamiento
Las ubicaciones se repartieron de forma equitativa entre los dos clubes finalistas para evitar cruces innecesarios en las inmediaciones del recinto. Los sectores asignados contarán con señalización especial en los caminos periféricos y custodia permanente de la Policía de Córdoba.
Parcialidad de Belgrano
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Ingresos: Portón 1, Portón 1 Bis y Auxiliar Sur (Popular Artime); Portón 4 (Platea Gasparini).
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Estacionamientos: Playa Sur, Parque del Kempes y Parque Bustos.
Parcialidad de River Plate
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Ingresos: Portón 2 (Platea Ardiles); Portón 3 y Auxiliar Norte (Popular Willington).
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Estacionamientos: Playa Norte, Monte Pacheco y Centro de Convenciones.
Traslados especiales y restricciones para los espectadores
El transporte público de pasajeros de La Docta dispuso unidades de colectivos exclusivas que saldrán desde puntos neurálgicos del centro cordobés hacia la zona del parque Chateau Carreras, dónde se encuentra el Kempes, con la intención de descomprimir el flujo vehicular y agilizar el retorno de la gente a sus hogares tras la finalización del partido.
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Colectivos piratas: las unidades partirán desde la intersección de Avellaneda y 9 de Julio.
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Colectivos millonarios: los micros saldrán desde Plaza Italia, ubicada en 27 de Abril y Cañada.
Los organizadores recordaron la prohibición absoluta para el ingreso de pirotecnia, bebidas con alcohol y elementos cortantes que pongan en riesgo la integridad física del público asistente. Las áreas recreativas de los parques del Chateau, Bustos y del Kempes permanecerán cerradas durante toda la jornada del domingo.
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Los sectores recreativos alrededor del estadio Mario Alberto Kempes permanecerán cerrados durante la jornada del domingo 24 de mayo.
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