Belgrano y River juegan la final en Córdoba: accesos y transporte para el Mario Alberto Kempes El esperado partido que definirá al campeón del Torneo Apertura 2026 este domingo contará con un estricto control policial y colectivos especiales destinados para ordenar la llegada de ambas hinchadas al estadio. Por Agregar C5N en









El Kempes espera por las parcialidades de River y Belgrano este domingo. Redes sociales

El partido entre que definirá al campeón del Torneo Apertura 2026 este domingo contará con un estricto control policial y colectivos especiales destinados para ordenar la llegada de ambas hinchadas al Mario Alberto Kempes, en el marco de la final entre Belgrano y River en Córdoba, que incluirá accesos específicos y diferenciados.

Las autoridades de la provincia iniciaron este sábado los patrullajes preventivos en las rutas y peajes clave para recibir de manera segura a las miles de personas que viajarán desde Buenos Aires. La Policía cordobesa anunció con anticipación la aplicación de distintas medidas para neutralizar cualquier tipo de altercado desde temprano en los alrededores del parque deportivo de la capital.

Durante el domingo, la apertura de las puertas será a partir de las 12.30 para que el público ingrese con suficiente antelación a las tribunas del emblemático estadio cordobés. Cada espectador de manera obligatoria deberá exhibir su DNI en formato físico frente a las terminales del programa oficial Tribuna Segura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PoliciaCbaOf/status/2057563537028092182?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2057563537028092182%7Ctwgr%5E0cf01367164affae7d5aae575eaa1ae002bb59a6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fv482%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D340plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020table20tdHtmlDiffwidth%3D600pxtoolbar1%3Dundo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist20numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20table20tdHtmlDifftoolbar1_mobile%3Dallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dplaceholder%3DIngresauncontenidoparaelcuerpotimestamp%3D17795895271965741&partner=&hide_thread=false CÓRDOBA SE PREPARA PARA LA GRAN FINAL: OPERATIVO ESPECIAL DE SEGURIDAD PARA RIVER – BELGRANO



El próximo domingo 24, desde las 15:30 hs, el Estadio Mario Alberto Kempes será escenario de la gran final del Torneo Apertura, por lo que se desplegará un importante operativo… pic.twitter.com/YY00wTEWxh — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) May 21, 2026 La distribución de los accesos y las playas de estacionamiento Las ubicaciones se repartieron de forma equitativa entre los dos clubes finalistas para evitar cruces innecesarios en las inmediaciones del recinto. Los sectores asignados contarán con señalización especial en los caminos periféricos y custodia permanente de la Policía de Córdoba.