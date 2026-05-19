19 de mayo de 2026 Inicio
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Diego Santilli afirmó que Manuel Adorni presentará su declaración jurada "en estos días"

El ministro del Interior aseguró este martes que el jefe de Gabinete cumplirá con el requerimiento ante la Oficina Anticorrupción, en medio de las denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito.

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Diego Santilli

Diego Santilli, ministro del Interior.

El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó este martes que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su declaración jurada en la Oficina Anticorrupción en los próximos días con el objetivo de responder a las denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito. El anuncio ocurrió en un acto público donde el funcionario dio precisiones sobre los plazos del entorno presidencial.

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"En estos días, por supuesto. Adorni la va a presentar y la va a presentar en tiempo y forma", respondió Santilli ante la consulta de la prensa. Según fuentes oficiales, el jefe de Gabinete deslizó que utilizará una fecha previa al Mundial para exhibir todo su patrimonio con la documentación correspondiente. La fecha límite establecida por la Oficina Anticorrupción es el 31 de julio, pero el presidente Javier Milei aseguró que la presentación se adelantará.

La decisión del funcionario se conoció en paralelo al avance de los requerimientos de los tribunales federales. La causa penal entró en una nueva etapa con la reciente intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo técnico de la Procuración General que ya comenzó la revisión de las pruebas.

El fiscal federal Gerardo Pollicita remitió parte del material recolectado a esta área especializada, que asiste a los investigadores en peritajes económicos complejos. La instrucción judicial todavía permanece abierta y continúa con la incorporación de datos sobre los movimientos financieros del jefe de ministros.

Adorni en el Congreso
Adorni intenta retomar su agenda pol&iacute;tica en medio de la investigaci&oacute;n.

Adorni intenta retomar su agenda política en medio de la investigación.

La investigación busca determinar si Adorni registró un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos desde su desembarco en el Gobierno a fines de 2023. El foco de la denuncia se centra en la evolución de sus activos durante su desempeño en la función pública.

En caso de encontrar inconsistencias en los peritajes de la DAFI, el fiscal Pollicita avanzará con un requerimiento formal para que el funcionario justifique el origen de los fondos. Este paso procesal resulta clave y obligatorio antes de una eventual citación a declaración indagatoria.

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A cinco años de la muerte de su padre por Covid-19, la vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a una misa en su honor en Rosario y, al ser consultada por la prensa local sobre qué piensa del jefe de Gabinete, apuntó: "Estamos todos esperando la declaración jurada de (Manuel) Adorni".

Se rio y saludó para despedirse y evadir la pregunta sobre si correspondía que el funcionario renuncie. Además, la titular del Senado negó estar vinculada a las internas en La Libertad Avanza y consideró este martes que "las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas".

"No tengo nada más que decir que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos", afirmó la abogada y definió: "La convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto".

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