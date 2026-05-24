Gran Hermano: feroz cruce entre Yanina Zilli y la Bomba Tucumana por el repechaje Las mediáticas protagonizaron una violenta discusión frente al resto de los participantes del reality, luego de que la cantante de cumbia acusara a la exvedette de no apoyar el regreso de un compañero. Agregar C5N en









Yanina Zilli y Gladys "La Bomba" Tucumana se enfrentaron fuertemente en Gran Hermano. Redes sociales

Yanina Zilli y Gladys "La Bomba Tucumana" protagonizaron una violenta discusión a los gritos frente al resto de los participantes del Gran Hermano: Generación Dorada, luego de que la cantante de cumbia acusara a la exvedette de no apoyar el regreso de un compañero en el marco del repechaje.

El fuerte intercambio se desató cuando La Bomba increpó a Brian Sarmiento por defender la postura de Luana, otra jugadora. La intérprete musical arremetió contra el exfutbolista: "Sos un caradura, nene. Me arrepiento de haber pedido por vos. Yo sí pedí; la Zilli no pidió por vos".

La exmodelo saltó de su asiento, respondió de inmediato para desmentir la acusación de su compañera ante la mirada de todos los participantes y frenó en seco a la vocalista: "¡Pará, pará! ¿En qué momento no pedí? Cuando preguntaron, dije Brian y Martín. Vos sos una mentirosa".

Embed ZILLI A LOS GRITOS CONTRA LA BOMBA: "MENOS MAL QUE ESTÁN LAS CÁMARAS, MENTIROSA, SOS UNA MENTIROSA ¡DALE! ¡DALEEEEEEEEEEE! SOS UNA MENTIROSAAAAAAAAAAAAAAA" pic.twitter.com/0KouImmVo9 — tronk (@TronkOficial) May 23, 2026 La confrontación escaló a tal punto que Zilli caminó hacia el centro del living con gritos de indignación que se podían escuchar en toda la casa y, en ese momento de furia, la jugadora disparó: "¡Menos mal que están las cámaras, que pedí por Brian y Martín! ¡Menos mal que están las cámaras! ¡Mentirosa! ¡Sos una mentirosa!".

Yanina Zilli y su lista de contrincantes en Gran Hermano La exvedette redobló la apuesta y pidió a la producción del ciclo que mostraran las grabaciones en las que la cantante quedaría expuesta por supuestas contradicciones en sus dichos. Antes de regresar a la silla en la que se encontraba antes de comenzar el conflicto, Zilli siguió su ataque con insultos: "¡Las cámaras, quiero eso, que lo pasen ya! Mentirosa de mierda".