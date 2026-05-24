24 de mayo de 2026 Inicio
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Frenó un partido del Roland Garros para ir al baño: "No puedo más"

El tenista francés Arthur Gea vivió un momento incómodo durante su debut en París ante Karen Khachanov. En pleno encuentro, le explicó al árbitro que sufría un fuerte malestar intestinal y pidió salir de la cancha.

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Frenó un partido del Roland Garros para ir al baño: Tengo diarrea
Frenó un partido del Roland Garros para ir al baño: "Tengo diarrea, no puedo más"

La primera jornada de Roland Garros dejó una situación tan insólita como incómoda. El francés Arthur Gea, que recibió una invitación especial para disputar el torneo, protagonizó uno de los episodios más comentados del día durante su partido frente al ruso Karen Khachanov.

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En medio del encuentro disputado en la cancha Suzanne Lenglen, Gea interrumpió el desarrollo del partido y se dirigió al juez con evidente desesperación por un problema físico que ya no podía controlar. El joven de 21 años explicó que sufría un cuadro de diarrea y pidió autorización para abandonar momentáneamente la pista.

"¿Habla francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo más, me voy a cagar encima", le dijo el jugador al árbitro del partido. La situación generó sorpresa entre los presentes por la sinceridad y la urgencia con la que el jugador expresó su malestar. El episodio rápidamente se convirtió en una de las escenas más llamativas del arranque del Grand Slam parisino.

Más allá del incidente, el francés no logró recuperarse dentro del juego. Khachanov terminó imponiéndose con autoridad por 6-3, 7-6 y 6-0, eliminando al local en sets corridos.

Para Gea, actual número 125 del ranking mundial, el torneo representaba una oportunidad importante en su carrera. El francés disputó en París apenas su segundo Grand Slam como profesional, después de haber alcanzado la segunda ronda en el Abierto de Australia meses atrás.

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