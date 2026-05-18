"Un error circunstancial", la explicación del abogado de Francisco Adorni para justificar su declaración jurada

Marcelo Peña aseguró que la "inconsistencia" que aparece en la declaración jurada del hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, "de por sí no constituye delito" y aclaró que su cliente "nunca fue imputado".

El abogado de Francisco Adorni , el hermano del jefe de Gabinete de Javier Milei , y reconoció una "una omisión en la declaración jurada" del diputado bonaerense, pero se lo atribuyó a "un error circunstancial, una inconsistencia". " De por sí no constituye delito ", descartó Marcelo Peña.

" Se puede tener una carga defectuosa de declaración jurada , una omisión, un error, que es una subsanación que se hace en el ARCA, y en este caso así sucedió", explicó el abogado del hermano de Manuel Adorni a TN y aclaró: "Francisco se presentó en forma espontánea, nunca fue imputado ".

Peña afirmó que su representado "tiene un patrimonio bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable". "Hubo una omisión que fue subsanada, no hay nada que ocultar, no hay delito. La cuestión administrativa ya está subsanada, no tengo dudas que la causa va a ser desestimada ", concluyó el abogado.

El defensor de Francisco Adorni ejemplificó su explicación con un crédito de $60 millones que pidió el legislador y sigue en curso, "no se canceló" . "No existe el delito, no hay irregularidad", insistió Peña este lunes.

El fiscal federal Guillermo Marijuan comenzó a investigar a Francisco a raíz de una denuncia de la diputada del bloque Coherencia, Marcela Pagano, contra el legislador libertario . Por eso, el fiscal investiga las declaraciones juradas del diputado bonaerense, que también fue funcionario del Ministerio de Defensa, por presuntas diferencias entre 2023 y 2024.

El juez federal Alejandro Casanello hizo lugar al pedido del fiscal Marijuan, quien había solicitado una serie de medidas de prueba para conocer detalles sobre los viajes y bienes del legislador. Además, ordenó a la Oficina Anticorrupción que entregue las últimas declaraciones juradas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por legisladora del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, la cual recayó en el Juzgado Federal N°6, a cargo de Daniel Rafecas pero subrogado luego al magistrado Casanello que dio luz verde a las medidas de prueba.

En un dictamen, Marijuan detalló que Francisco Adorni se encuentra en la lupa judicial después de que asumiera como funcionario: "Esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación y fuera posteriormente promovido, en junio de 2025, como Titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y hasta la actualidad".