En medio de las denuncias, Javier Milei volvió a reunirse con Manuel Adorni en Olivos para mostrar gestión

El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro en la Quinta de Olivos con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien afronta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y, hasta el momento, no presentó la declaración jurada requerida por la Justicia. Fuentes oficiales señalaron a C5N que se trató de un desayuno de trabajo donde ambos repasaron la agenda de gestión.
Fue el segundo cónclave entre Milei y Adorni en menos de 10 días en un nuevo intento de mostrar al jefe de Gabiente activo y en gestión. En el primero de ellos, concretado en la residencia presidencial durante dos horas, formó parte el canciller Pablo Quirno y también se analizaron temas parlamentarios y los proyectos de ley que el oficialismo enviará al Congreso los próximos días.
La actualidad dentro del espacio libertario no es la esperada desde Balcarce 50, ya que la Justicia posó los ojos en Adorni, a quien lo investiga por inconsistencias en el patrimonio, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y lavado de dinero.
Manuel Adorni - Javier Milei
El saludo entre Javier Milei y Manuel Adorni durante el acto oficial por el 2 de abril.
Por su parte, durante este semana no se llevará a cabo la ya clásica reunión de la mesa política en Casa Rosada. Se decidió postergar sin motivos explícitos, aunque servirá como paños de aguas frías en la interna libertaria. En este marco, los principales funcionarios del Gobierno volverán a verse las caras en el Tedeum del 25 de mayo celebrado en la Catedral Metropolitana.