En medio de las denuncias, Javier Milei volvió a reunirse con Manuel Adorni en Olivos para mostrar gestión El Presidente mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, quien hasta el momento no presentó la declaración jurada requerida en la Justicia. Desde el Gobierno explicaron que se trató de un desayuno de trabajo donde se trataron los futuros proyectos de ley que se enviarán al Congreso. Por Agregar C5N en









Javier Milei apoyó públicamente a Manuel Adorni.

El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro en la Quinta de Olivos con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien afronta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y, hasta el momento, no presentó la declaración jurada requerida por la Justicia. Fuentes oficiales señalaron a C5N que se trató de un desayuno de trabajo donde ambos repasaron la agenda de gestión.

Fue el segundo cónclave entre Milei y Adorni en menos de 10 días en un nuevo intento de mostrar al jefe de Gabiente activo y en gestión. En el primero de ellos, concretado en la residencia presidencial durante dos horas, formó parte el canciller Pablo Quirno y también se analizaron temas parlamentarios y los proyectos de ley que el oficialismo enviará al Congreso los próximos días.

La actualidad dentro del espacio libertario no es la esperada desde Balcarce 50, ya que la Justicia posó los ojos en Adorni, a quien lo investiga por inconsistencias en el patrimonio, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y lavado de dinero.

Manuel Adorni - Javier Milei El saludo entre Javier Milei y Manuel Adorni durante el acto oficial por el 2 de abril.