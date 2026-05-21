21 de mayo de 2026 Inicio
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En medio de las denuncias, Javier Milei volvió a reunirse con Manuel Adorni en Olivos para mostrar gestión

El Presidente mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, quien hasta el momento no presentó la declaración jurada requerida en la Justicia. Desde el Gobierno explicaron que se trató de un desayuno de trabajo donde se trataron los futuros proyectos de ley que se enviarán al Congreso.

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Javier Milei apoyó públicamente a Manuel Adorni. 

Javier Milei apoyó públicamente a Manuel Adorni. 

El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro en la Quinta de Olivos con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien afronta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y, hasta el momento, no presentó la declaración jurada requerida por la Justicia. Fuentes oficiales señalaron a C5N que se trató de un desayuno de trabajo donde ambos repasaron la agenda de gestión.

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La actualidad dentro del espacio libertario no es la esperada desde Balcarce 50, ya que la Justicia posó los ojos en Adorni, a quien lo investiga por inconsistencias en el patrimonio, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y lavado de dinero.

Manuel Adorni - Javier Milei
El saludo entre Javier Milei y Manuel Adorni durante el acto oficial por el 2 de abril.

El saludo entre Javier Milei y Manuel Adorni durante el acto oficial por el 2 de abril.

Por su parte, durante este semana no se llevará a cabo la ya clásica reunión de la mesa política en Casa Rosada. Se decidió postergar sin motivos explícitos, aunque servirá como paños de aguas frías en la interna libertaria. En este marco, los principales funcionarios del Gobierno volverán a verse las caras en el Tedeum del 25 de mayo celebrado en la Catedral Metropolitana.

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