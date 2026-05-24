Se filtró el "no saludo" de una ex pareja en los Martín Fierro que causó polémica

La modelo Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas protagonizaron un tenso momento durante la gala de los premios de APTRA.

Los famosos fueron captados en un video donde se los vio a los besos en un boliche.

El momento de angustia que vivió Evangelina Anderson junto a uno de sus hijos

La ceremonia de los Premios Martín Fierro volvió a dejar una escena cargada de tensión entre figuras del espectáculo. Esta vez, el foco estuvo puesto sobre Evangelina Anderson e Ian Lucas , quienes protagonizaron un incómodo episodio que rápidamente se volvió viral.

La historia entre ambos venía generando repercusión desde hacía meses luego de que el influencer hablara públicamente sobre el vínculo sentimental que mantuvieron. Aunque Anderson evitó durante mucho tiempo confirmar el romance, las declaraciones de Lucas terminaron alimentando todavía más las especulaciones alrededor de la relación.

En ese contexto, la coincidencia de los dos en la gala organizada por APTRA despertó expectativa desde el comienzo de la noche. Incluso trascendió que existía un pedido para que no compartieran mesa durante el evento.

Ian Lucas El youtuber estaría a punto de bajarse del programa de Telefe con Marley por el Mundial 2026. Redes sociales

Qué sucedió en los Martín Fierro entre Ian Lucas y Evangelina Anderson

EMientras Evangelina Anderson conversaba con un cronista, apareció Ian Lucas acercándose al lugar y el incómodo episodio generó que todo cambiara en cuestión de segundos.

Según se pudo ver en las imágenes difundidas por programas de espectáculos, la modelo decidió retirarse rápidamente apenas notó la presencia de su ex pareja. En medio de la situación, se la escuchó decir: “No, no, no quiero”, mientras giraba y abandonaba el sector para evitar cualquier tipo de cruce.

Ian Lucas momento Martín Fierro Captura transmisión en vivo

La escena no tardó en circular en redes sociales y generó debate entre quienes consideraron exagerada la reacción y quienes defendieron el derecho de Anderson a no exponerse públicamente a una situación incómoda.

Por su parte, Ian Lucas buscó bajar el tono del episodio y aseguró que no mantiene conflictos personales con la modelo. “No pasa nada que ella no quiera venir. No sé, le pasará algo a ella. De mi parte está todo bien. No hablamos más, pero me enseñaron a saludar por respeto”, expresó ante las cámaras luego del momento viral.