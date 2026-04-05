5 de abril de 2026 Inicio
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Luis Caputo defendió a Manuel Adorni en medio del escándalo: "Opino bárbaro de él"

El ministro de Economía respaldó al jefe de Gabinete, quien enfrenta denuncias por la adquisición de inmuebles, sus traslados en aeronaves privadas y el uso del avión oficial por parte de su esposa.

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El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó a Manuel Adorni, quien enfrenta varias denuncias por enriquecimiento ilícito y un mar de dudas en torno a su patrimonio, y remarcó que tiene una buena valoración sobre el jefe de Gabinete.

Luis Caputo, ministro de Economía.
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En diálogo con LN+, Caputo defendió a Adorni y volvió a cargar contra la prensa, debido a sus publicaciones sobre el escándalo que rodea al ministro coordinador. "Opino bárbaro de Adorni. Trabajo con él. Estamos muy tranquilos, lo que nos quieren hacer parecer es un tema del periodismo", expresó.

En tal sentido, minimizó el impacto económico por las denuncias contra el jefe de Gabinete. "Lo de Adorni no afecta en nada ni al Riego País ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política", afirmó.

El funcionario afronta denuncias públicas por la adquisición de inmuebles en el barrio de Caballito y en un exclusivo country de Exaltación de la Cruz. Asimismo, la Justicia y la opinión pública pusieron el foco en sus traslados a Punta del Este en aeronaves privadas y el uso del avión oficial por parte de su esposa, Bettina Angeletti.

Por lo pronto, Adorni convocó para este lunes a las 12 a todos los ministros para una reunión en la Casa Rosada. El objetivo central del encuentro es proyectar una imagen de cohesión interna, relanzar la gestión del Gobierno y retomar el control de la agenda tras una semana de turbulencia mediática. Según informó la agencia Noticias Argentinas, el presidente Javier Milei estará en la reunión.

Luis Caputo y Manuel Adorni
Luis Caputo y Manuel Adorni.

Luis Caputo y Manuel Adorni.

El jefe manifestó su apoyo personal al ministro coordinador durante una reunión privada en la quinta de Olivos el pasado miércoles. El respaldo presidencial busca frenar el desgaste de la figura del jefe de ministros, aunque los intentos previos por cerrar la crisis no arrojaron los resultados esperados por el entorno oficial.

"Con el objetivo de optimizar la gestión, el Jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los Ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027", informaron desde el Gobierno. Los encuentros empezarán el lunes e incluyen, por el momento, a los ministerios de Seguridad, Salud y Defensa.

Como parte de esta estrategia de visibilización, Adorni acompañó al jefe de Estado este jueves durante el acto central por los caídos en Malvinas en la zona de Retiro, después de suspender la conferencia de prensa prevista para el miércoles. La aparición del funcionario en la primera línea de protocolo funcionó como un adelanto de la postura que adoptará el Ejecutivo en la reunión del lunes.

El encuentro del lunes se centrará en blindar la gestión ante el impacto negativo de las denuncias. Con esta movida, el oficialismo intenta cerrar filas y evitar que las sospechas de estafa y las irregularidades patrimoniales afecten la imagen de la administración nacional.

La Justicia investiga hasta 19 viajes de Manuel Adorni y sus movimientos financieros

El fiscal Gerardo Pollicita investiga un listado de entre 15 y 19 viajes, oficiales y no oficiales, realizados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde 2023 para determinar el destino final de cada uno. Además, esta semana tomará medidas para esclarecer los movimientos financieros del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

El documento oficial de la Dirección de Migraciones da cuenta de un total de 15 a 19 viajes efectuados desde 2023 a la fecha. "El detalle incluye idas y regresos", fue una de las primeras aclaraciones que fuentes judiciales a Clarín y explicaron: "No tenés un viaje que detalle como final del trayecto Aruba, pero porque esa información no está completa. Desde Estados Unidos te podés ir a Hawai y no es información que Migraciones tiene en sus registros".

Además, subyace la pregunta de cómo se solventaron los viajes no oficiales del funcionario y si el ingreso declarado ante la Oficina Anticorrupción por el jefe de Gabinete tiene una relación coherente con los destinos y los gastos realizados.

En los listados iniciales figuran "varios viajes a Europa que realizó sola Bettina Angeletti y que serán analizados en profundidad", señalaron fuentes judiciales a Clarín. Angeletti no solo es la esposa de Adorni, sino que YPF contrató su consultora de Coaching organizacional, +Be. La pareja está sospechada de enriquecimiento ilícito.

Pollicita tiene delegada la investigación por decisión del juez Ariel Lijo y ya impulsó un primer grupo de medidas con pedidos de acceso a la información para intentar esclarecer cuántos viajes realizó el funcionario de Javier Milei y a dónde.

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