La oposición mide fuerzas y deja a Manuel Adorni a tiro de una interpelación

Con votaciones que rozaron el quórum, distintos bloques vuelven a evaluar una ofensiva en el recinto; el jefe de Gabinete evitó la citación, pero quedó bajo presión.

Mientras todavía se desarrolla la sesión por la reforma de la Ley de Glaciares, en paralelo la oposición empezó a hacer cuentas y a leer el clima político que dejaron las primeras votaciones. Aunque no logró aprobar los apartamientos de reglamento —que requieren una mayoría especial de tres cuartas partes—, el volumen de votos encendió expectativas y volvió a instalar una estrategia conocida: forzar una sesión para tratar temas incómodos para el oficialismo.

En total se realizaron nueve apartamientos para incorporar proyectos al temario, con votaciones que oscilaron entre 121 y 125 votos afirmativos. La lectura en varios bloques fue inmediata: quedaron a pocos votos de los 129 necesarios para abrir el recinto, una diferencia que consideran alcanzable en el corto plazo. Con ese piso, ya circula la posibilidad de convocar a una sesión en las próximas dos semanas, con una agenda más amplia que incluya iniciativas que el oficialismo busca evitar.

En ese esquema, el foco político apunta directamente sobre Manuel Adorni. El proyecto impulsado por la diputada Paula Penacca para interpelarlo —con la posibilidad de avanzar hacia una moción de censura— fue uno de los que más respaldo reunió, con 124 votos afirmativos. El dato no es menor: hoy el jefe de Gabinete logró esquivar ese escenario por las mayorías agravadas, pero si la oposición logra reunir quórum, quedaría expuesto a una citación en el recinto y bajo presión política directa.

La jugada tiene además un componente de timing. En la oposición evalúan que, si consiguen los números, podrían intentar una sesión antes del 29 de abril, fecha prevista para el informe de gestión del jefe de Gabinete. El objetivo sería anticipar ese trámite y obligarlo a dar explicaciones en un contexto más adverso.

Durante el debate, Penacca fue especialmente dura. Sostuvo que existen "irregularidades claras" y habló de una "presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario", en referencia a viajes, bienes y movimientos patrimoniales de Adorni. También cuestionó explicaciones sobre el financiamiento de viajes personales y operaciones inmobiliarias, y remarcó que hay una investigación judicial en curso. En uno de los pasajes más fuertes, definió la situación como "un papelón" y "un acto claro de corrupción", y advirtió que la oposición se reserva la posibilidad de avanzar con una moción de censura.

El clima remite a lo ocurrido en 2025, cuando, sin mayoría propia, la oposición logró emplazar comisiones y forzar el tratamiento de temas resistidos por el oficialismo. Hoy, con números similares pero todavía insuficientes, conviven lecturas más prudentes con otras más optimistas. En cualquier caso, el dato político es que Adorni evitó este miércoles la interpelación por una cuestión reglamentaria, pero quedó a tiro en términos políticos.

En paralelo, los apartamientos incluyeron proyectos de distinto tipo que también reunieron niveles de apoyo significativos. Hubo iniciativas de Romina Del Plá y Lorena Pokoik para repudiar la quita de acreditaciones a medios en Casa Rosada, con votaciones que llegaron hasta los 125 votos afirmativos. Vanesa Siley impulsó un proyecto consensuado sobre licencias parentales que busca ampliar derechos para padres y personas no gestantes, incluyendo monotributistas y autónomos, y que logró más de 120 apoyos.

También hubo planteos de Eduardo Valdés sobre la política exterior del Gobierno en el conflicto de Medio Oriente, mientras que Maximiliano Ferraro promovió el tratamiento de expedientes vinculados al caso $LIBRA. A su vez, Pablo Juliano y Esteban Paulón empujaron iniciativas relacionadas con pedidos de informes sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y mecanismos de interpelación.

Con ese mapa, la oposición se queda con una conclusión: todavía no alcanza, pero está cerca. Y en ese margen corto es donde empieza a construirse el próximo movimiento.