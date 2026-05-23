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El momento de angustia que vivió Evangelina Anderson junto a uno de sus hijos

La modelo utilizó sus redes para contar la desconcertante situación que pasó en un partido de futbol junto a Bastián, el mayor de los hijos que tiene junto a Martín Demichelis.

Evangelina Anderson no ocultó su desilusión.

Evangelina Anderson no ocultó su desilusión.

Evangelina Anderson recurrió a las redes sociales para contar el momento de angustia que le tocó vivir junto a Bastián, el mayor de los hijos que tiene con el entrenador Martín Demichelis. La modelo relató la delicada situación que atravesó el joven futbolista durante un partido de la sexta división de River Plate que se disputaba en La Quemita, el predio del Club Huracán.

Su nueva imagen en la alfombra roja también fue protagonista de la noche.
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A través de sus redes, Anderson compartió un video donde se mostraba muy preocupada y contó que, aunque esperaba disfrutar de una tarde de fútbol en familia junto a sus padres, el encuentro debió suspenderse por incidentes ocurridos en la previa del partido.

Qué pasó en el partido de Bastián Demichelis

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La modelo paso un mal momento durante un partido de su hijo Bastian.

La modelo paso un mal momento durante un partido de su hijo Bastian.

En el video se podía ver a la modelo junto a su papá sentados en la tribuna: "Bueno, partido suspendido", dijo con cierto desconcierto y desilusión ya que, además de su familia, los amigos también habían asistido al partido para ver al joven jugar. "Qué vamos a hacer. Vinieron los amigos de Basti, vino mi mamá, mi hermana... ¿Dónde están, a ver si los vemos? Allá van. Qué bajón, che", lamentó.

Luego trató de explicar la situación que obligó a los árbitros a suspender el partido minutos antes de que empezara: "Se picó en otra categoría y suspendieron el partido de Basti", detalló.

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