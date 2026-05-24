IR A
IR A

Fernán Mirás conmovió a Mirtha Legrand al recordar el ACV que sufrió: "Nací de nuevo"

El actor visitó la mesa de "La Chiqui" y contó con detalles del aneurisma cerebral que sufrió hace unos años. Lo calificó como "una desgracia con suerte".

Fernán Mirás sorprendió a Mirtha Legrand con el humor negro sobre su salud.

Fernán Mirás sorprendió a Mirtha Legrand con el humor negro sobre su salud.

Redes sociales

Fernán Mirás visitó la mesa de Mirtha Legrand este sábado y recordó el grave episodio de salud que atravesó hace unos años, cuando sufrió un accidente cerebro vascular (ACV). "Nací de nuevo", lanzó.

Messi es uno de los protagonistas del videoclip del tema oficial del Mundial 2026 de Shakira.
Te puede interesar:

Mundial 2026: Shakira lanzó el video del tema oficial con Messi y Maradona como protagonistas

El actor estaba promocionando el estreno de la obra de teatro Sottovoce con Adrián Suar, cuando la conductora lo cortó para consultarle sobre el difícil momento de salud. "Estuve enfermo hace unos años, tuve un episodio muy peligroso, pero del cual zafé y nací de nuevo", relató el intérprete ante el silencio de los invitados.

El artista detalló que tuvo un aneurisma cerebral en un momento impensado: "Estaba justo por empezar a dirigir una película con Natalia Oreiro y, a diez días de comenzar, tuve este episodio".

Embed

Mirás le puso un toque de humor negro a su historia, y remarcó que la ficción que iba a dirigir con la actriz uruguaya paradójicamente se llamaba Casi muerta, que narra precisamente sobre la cercanía de la muerte.

El protagonista de Tango Feroz subrayó que, a pesar de la gravedad del cuadro, su internación en terapia intensiva y una posterior operación, fue un afortunado: "Era un aneurisma, que es algo genético. El médico me dijo: 'Mirá, esto es muy peligroso, pero si salís bien, nunca más vas a tenerlo'. Tuve suerte". Al final, destacó que fue un quiebre para disfrutar la profesión desde otra perspectiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mirtha Legrand se quedó con su estatuilla número 35.

La emoción de Mirtha Legrand tras ganar un nuevo Martín Fierro: "Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo"

mirtha legrand sorprendio a todos con una revelacion de su vida personal: no se hacerlo

Mirtha Legrand sorprendió a todos con una revelación de su vida personal: "No sé hacerlo"

últimas noticias

Yanina Zilli y Gladys La Bomba Tucumana se enfrentaron fuertemente en Gran Hermano.

Gran Hermano: feroz cruce entre Yanina Zilli y la Bomba Tucumana por el repechaje

Hace 1 hora
play
Fernán Mirás sorprendió a Mirtha Legrand con el humor negro sobre su salud.

Fernán Mirás conmovió a Mirtha Legrand al recordar el ACV que sufrió: "Nací de nuevo"

Hace 1 hora
Milei vende la pérdida de soberanía como apertura al mundo y eficiencia económica.

Las dos caras de la era libertaria: persecución y entrega

Hace 1 hora
El Kempes espera por las parcialidades de River y Belgrano este domingo.

Belgrano y River juegan la final en Córdoba: accesos y transporte para el Mario Alberto Kempes

Hace 2 horas
Yanina defendió a su hija de los ataques en redes.

Yanina Latorre se hartó de las burlas contra su hija Lola: "¿Hay algo más triste y fondo de olla?"

Hace 2 horas