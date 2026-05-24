Fernán Mirás conmovió a Mirtha Legrand al recordar el ACV que sufrió: "Nací de nuevo" El actor visitó la mesa de "La Chiqui" y contó con detalles del aneurisma cerebral que sufrió hace unos años. Lo calificó como "una desgracia con suerte". Agregar C5N en









Fernán Mirás sorprendió a Mirtha Legrand con el humor negro sobre su salud. Redes sociales

Fernán Mirás visitó la mesa de Mirtha Legrand este sábado y recordó el grave episodio de salud que atravesó hace unos años, cuando sufrió un accidente cerebro vascular (ACV). "Nací de nuevo", lanzó.

El actor estaba promocionando el estreno de la obra de teatro Sottovoce con Adrián Suar, cuando la conductora lo cortó para consultarle sobre el difícil momento de salud. "Estuve enfermo hace unos años, tuve un episodio muy peligroso, pero del cual zafé y nací de nuevo", relató el intérprete ante el silencio de los invitados.

El artista detalló que tuvo un aneurisma cerebral en un momento impensado: "Estaba justo por empezar a dirigir una película con Natalia Oreiro y, a diez días de comenzar, tuve este episodio".

Embed Mirás le puso un toque de humor negro a su historia, y remarcó que la ficción que iba a dirigir con la actriz uruguaya paradójicamente se llamaba Casi muerta, que narra precisamente sobre la cercanía de la muerte.