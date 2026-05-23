Franco Colapinto afronta la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a competir este sábado en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, luego de completar una buena actuación en la clasificación sprint disputada en el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.
El piloto de Alpine buscará escalar posiciones después de un viernes algo accidentado, donde se perdió la única prueba libre por problemas en su auto.
Franco Colapinto volverá a competir este sábado en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, luego de completar una buena actuación en la clasificación sprint disputada en el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.
El piloto de Alpine finalizó en el 13° y logró ubicarse por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que quedó eliminado en la primera tanda y largará desde el 19° lugar. Colapinto logró lavar la imagen después de haberse perdido la única prueba libre de la jornada por problemas en su monoplaza.
La actividad continuará este sábado con la carrera Sprint, programada a 23 vueltas y prevista para las 13 de Argentina. Más tarde, desde las 17, se desarrollará la clasificación para la competencia principal del domingo.
Una vez más, Mercedes fue la escudería dominante de la clasificación sprint. La pole quedó en manos del británico George Russell, que marcó un tiempo de 1:12.965.
Detrás suyo se ubicó el italiano Kimi Antonelli, mientras que el tercer puesto quedó para el británico Lando Norris, representante de McLaren. En la definición de la clasificación también se destacaron el australiano Oscar Piastri y el británico Lewis Hamilton, quien sigue mostrando competitividad en su primera temporada con Ferrari.
Sábado 23 de mayo
Domingo 24 de mayo
El Gran Premio de Canadá podrá verse en Argentina por Fox Sports y la plataforma Disney+.