Franco Colapinto afronta la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 El piloto de Alpine buscará escalar posiciones después de un viernes algo accidentado, donde se perdió la única prueba libre por problemas en su auto. Por Agregar C5N en









Franco va por una nueva jornada en Canadá.

Franco Colapinto volverá a competir este sábado en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, luego de completar una buena actuación en la clasificación sprint disputada en el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.

El piloto de Alpine finalizó en el 13° y logró ubicarse por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que quedó eliminado en la primera tanda y largará desde el 19° lugar. Colapinto logró lavar la imagen después de haberse perdido la única prueba libre de la jornada por problemas en su monoplaza.

La actividad continuará este sábado con la carrera Sprint, programada a 23 vueltas y prevista para las 13 de Argentina. Más tarde, desde las 17, se desarrollará la clasificación para la competencia principal del domingo.

auto colapinto gp canada Colapinto en boxes durante la FP1

Una vez más, Mercedes fue la escudería dominante de la clasificación sprint. La pole quedó en manos del británico George Russell, que marcó un tiempo de 1:12.965.