20 de mayo de 2026 Inicio
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Patricia Bullrich presentó su declaración jurada y aumentó la presión interna sobre Manuel Adorni

La senadora oficialista entregó sus informes patrimoniales de forma anticipada ante la Oficina Anticorrupción, en una señal política directa hacia el jefe de Gabinete, quien aún posterga el trámite.

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Patricia Bullrich le metió más presión al jefe de Gabinete.

Patricia Bullrich le metió más presión al jefe de Gabinete.

La senadora oficialista Patricia Bullrich formalizó este martes ante la Oficina Anticorrupción y el Senado la presentación anticipada de su declaración jurada patrimonial correspondiente al ciclo 2025, con el objetivo de presionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en una fuerte polémica y bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Jorge Macri le respondió a Patricia Bullrich. 
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El trámite, registrado bajo el formulario 1245, ingresó al sistema administrativo más de un mes antes del nuevo límite oficial. A esta iniciativa se sumaron legisladores de su espacio político, como el diputado Damián Arabia, quienes buscaron enviar una señal contundente sobre la transparencia en la gestión pública.

Por su parte, Adorni argumenta que la difusión de sus bienes podría "entorpecer" la causa que están llevando adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. A pesar de que asumió su cargo en noviembre de 2025 y de la promesa del presidente Milei de que la entrega ocurriría "en breve", el funcionario todavía mantiene en reserva la documentación sobre sus activos.

La Casa Rosada flexibilizó las fechas de presentación ante el desgaste de la controversia

Frente a este foco de tensión, el Poder Ejecutivo resolvió la prórroga del vencimiento original del trámite, que pasó del 30 de mayo al 30 de junio. Aunque fuentes oficiales desvincularon la medida del caso particular de Adorni y la atribuyeron a cuestiones operativas de rutina, la postergación otorgó un alivio temporal al cuestionado jefe de ministros.

De acuerdo con fuentes de su entorno, la nueva fecha estimativa para que el funcionario formalice su situación ante el Estado será "antes del Mundial", evento que iniciará el 11 de junio. Esta dilación mantiene en alerta a diversos sectores del oficialismo, alarmados por el desgaste que provoca la falta de información acerca de los bienes de Adorni.

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