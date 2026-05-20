Patricia Bullrich presentó su declaración jurada y aumentó la presión interna sobre Manuel Adorni La senadora oficialista entregó sus informes patrimoniales de forma anticipada ante la Oficina Anticorrupción, en una señal política directa hacia el jefe de Gabinete, quien aún posterga el trámite. Por Agregar C5N en









Patricia Bullrich le metió más presión al jefe de Gabinete.

La senadora oficialista Patricia Bullrich formalizó este martes ante la Oficina Anticorrupción y el Senado la presentación anticipada de su declaración jurada patrimonial correspondiente al ciclo 2025, con el objetivo de presionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en una fuerte polémica y bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El trámite, registrado bajo el formulario 1245, ingresó al sistema administrativo más de un mes antes del nuevo límite oficial. A esta iniciativa se sumaron legisladores de su espacio político, como el diputado Damián Arabia, quienes buscaron enviar una señal contundente sobre la transparencia en la gestión pública.

Desde el entorno de la exministra de Seguridad justificaron la medida: "Ella la presenta siempre en esta fecha, solo por responsabilidad institucional". Semanas atrás, la propia Bullrich había reclamado que el titular de ministros cumpla con la obligación "de inmediato" para evitar que el conflicto logre "empantanar" al Gobierno de Javier Milei.

Por su parte, Adorni argumenta que la difusión de sus bienes podría "entorpecer" la causa que están llevando adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. A pesar de que asumió su cargo en noviembre de 2025 y de la promesa del presidente Milei de que la entrega ocurriría "en breve", el funcionario todavía mantiene en reserva la documentación sobre sus activos.

La Casa Rosada flexibilizó las fechas de presentación ante el desgaste de la controversia Frente a este foco de tensión, el Poder Ejecutivo resolvió la prórroga del vencimiento original del trámite, que pasó del 30 de mayo al 30 de junio. Aunque fuentes oficiales desvincularon la medida del caso particular de Adorni y la atribuyeron a cuestiones operativas de rutina, la postergación otorgó un alivio temporal al cuestionado jefe de ministros.