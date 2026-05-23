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Rodrigo Lussich visitó TVR y arremetió contra el gobierno de Javier Milei: "No son gente seria"

"Con solo verlos te das cuenta", sentenció el conductor de Intrusos sobre el entorno del mandatario y las internas del Gobierno.

El conductor apuntó con ironía contra los principales referentes libertarios.

C5N

Rodrigo Lussich pasó por el piso de TVR, en C5N, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, y analizó las internas del Gobierno y el entorno del presidente Javier Milei con su habitual humor ácido. "Esa gente no es seria", sentenció.

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El periodista desplegó su estilo punzante y sin filtros luego de ver un informe sobre las disputas de poder que sacuden a los libertarios, y apuntó duro contra quienes rodean al mandatario: "Con sólo verlos te das cuenta", empezó.

Agregó: "Que le sigan mintiendo al Presidente. Mirá si le dijeran la verdad, lo que tendríamos que soportar", ironizó el conductor de Intrusos sobre el rol de los asesores del mandatario.

En su análisis de quienes forman parte del Gabinete, el mediático fue dándole nombre y apellido a sus críticas sobre las segundas líneas y los armadores de LLA en la provincia de Buenos Aires, como el diputado Sebastián Pareja, a quien tildó de "gente que no es seria" tras sus recientes apariciones mediáticas.

Lussich también opinó sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al que chicaneó por su falta de experiencia legislativa y técnica en cuanto a los hackeos de cuentas oficiales en X. "Hay maneras de determinar si la cuenta haya sido tomada por un IP... Todavía está tratando de entender las reglas básicas de cómo dirigir a los diputados", deslizó.

El momento más gracioso fue cuando Lussich recordó que el jefe de la Cámara Baja dijo que este tema "se arregla en el vestuario", en el contexto de la interna del Gobierno. "Me imagino el olor a huevos ahí adentro... Milei, Adorni... Es gente que no se ducha. Ya que se duche el Presidente es título de tapa", cerró entre risas y con la complicidad de los conductores.

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