9 de abril de 2026 Inicio
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La escribana de Adorni reconoció que lo visitó en Casa Rosada y se justificó: "No me pareció sospechosa la operación"

Adriana Nechevenko se refirió a la compra de los inmuebles del jefe de Gabinete y a las dudas al respecto de la operatoria y su patrimonio: subrayó que no hubo dos personas que le prestaran la plata, descartó que deba pagarlo "en 12 cuotas" y aclaró que ella no pidió nada porque "sabía que iba a pagar".

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A Adriana Nechevenko, las operaciones con Adorni no le parecieron sospechosas.

En medio de la causa judicial que investiga la compra de las propiedades de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, su escribana, Adrina Nechevenko reconoció que visitó Casa Rosada. De todas maneras, se defendió y opinó: "No me pareció sospechosa la operación".

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La escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, habló por primera vez antes de presentarse en Comodoro Py y, como punto central, reconoció que existieron visitas a Casa Rosada para realizar las transacciones con el Jefe de Gabinete. Según indican en el expediente, hubo siete visitas entre 2024 y 2025.

Puntualmente, la causa recae en investigar el origen de los fondos para concretar ese tipo de operaciones. En ese sentido, Nechevenko contó que en ningún momento se le pasó por la cabeza consultar por esa cuestión ya que conoce al funcionarios hace 25 años, desde cuando trabajaban juntos en el sector privado: "Para mí es Manu".

Manuel Adorni

Lo que se sabe hasta el momento es que las prestamistas del funcionario fueron dos mujeres, una policía retirada y su hija, por un monto de u$S100 mil con una tasa de 11% anual.

Un dato nuevo que introdujo la mujer tiene que ver con que fue ella misma quien presentó a sus prestamistas. En ese sentido, explicó que Adorni es hijo de una de las prestamistas, por lo que la señora accedió a la operación y se llegó a un mejor acuerdo por ser conocido.

Nechevenko contó que Adorni se mudó de Caballito por cuestiones personales, aunque reveló que las transacciones de compraventa de propiedades son recientes: "En los 15 años anteriores a su llegada al gobierno no había hecho ninguna operación, se dio todo junto".

"No me pareció sospechosa nunca. Si a mí una operación me resulta sospechosa, no la hago”, aseguró en diálogo con Infobae en Vivo, a la vez que no se preocupó por pedirle mayores garantías de pago a su conocido. "Yo personalmente no le pedí nada porque sabía que Adorni iba a pagar. O sea, estoy absolutamente segura”.

La escribana de Adorni evitó hablar a la salida de Comodoro Py

La escribana Adriana Nechevenko evitó responder nuevas preguntas al ser abordada por la prensa y remarcó que ya había dado explicaciones previamente. Visiblemente incómoda por la insistencia de los periodistas, sostuvo que cualquier respuesta adicional podría ser malinterpretada. “No voy a contestar porque después se interpreta o se malinterpreta”, afirmó antes de retirarse del lugar.

Ante las consultas sobre su vínculo con Manuel Adorni, la escribana aclaró que se trata de una relación estrictamente profesional. “Es cliente mío hace muchos años”, respondió, descartando que exista una amistad personal.

También rechazó responder preguntas sobre el origen de los fondos en las operaciones inmobiliarias investigadas y sobre sus recientes visitas a la Casa Rosada. “No corresponde, ya contesté todo lo que tenía que contestar”, cerró.

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