Yanina Latorre se hartó de las burlas contra su hija Lola: "¿Hay algo más triste y fondo de olla?" La conductora está disfrutando de sus vacaciones en España, pero no dudó y salió con los tapones de punta luego de ver cómo varios usuarios de redes sociales atacaban con comentarios a su hija mayor, Lola Latorre. Agregar C5N en









Yanina defendió a su hija de los ataques en redes.

Yanina Latorre le respondió sin piedad a una cuenta de X que se burló de su hija Lola y con la que mantiene un fuerte cruce desde hace meses. El perfil, conocido por su estilo irónico y provocador, suele compartir publicaciones con comentarios filosos y mordaces para conectar con los usuarios de la red, pero la conductora no se lo perdonó.

Resulta que la cuenta suele compartir videos de la hija de la conductora y referirse a ella de manera irónica bajo el apodo de "La Doctora", ya que hace poco se recibió de abogada. Además, las publicaciones reciben cientos de comentarios negativos por parte de los usuarios, algo que, sin dudas, genera el enojo de Yanina.

El ultimo post de la cuenta se refería a una historia que subió la conductora de SQP caminando por España. "'Ayer hicimos más de 20 kilómetros caminando': Yanina y la doctora Lola Latorre, de vacaciones en Madrid", describieron como pie de foto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/2058241083901915164&partner=&hide_thread=false Y vos sentadito mirando mi cuenta de ig, bajando el videito y subiendolo a tw para generar odio

Hay algo mas triste y fondo de olla?

Segui riendote de “la doctora”

Nosotras disfrutamos y vos?

Besis https://t.co/Pw5V8A9Y3S — Yanina Latorre (@yanilatorre) May 23, 2026

Tras leer el post, Yanina salió a responder y disparó sin piedad: "Y vos, sentadito mirando mi cuenta de Instagram, bajando el videíto y subiéndolo a Twitter para generar odio. ¿Hay algo más triste y fondo de olla? Seguí riéndote de 'la doctora'. Nosotras disfrutamos… ¿y vos? Besis".