Yanina Latorre se hartó de las burlas contra su hija Lola: "¿Hay algo más triste y fondo de olla?"

Yanina Latorre le respondió sin piedad a una cuenta de X que se burló de su hija Lola y con la que mantiene un fuerte cruce desde hace meses. El perfil, conocido por su estilo irónico y provocador, suele compartir publicaciones con comentarios filosos y mordaces para conectar con los usuarios de la red, pero la conductora no se lo perdonó.
Resulta que la cuenta suele compartir videos de la hija de la conductora y referirse a ella de manera irónica bajo el apodo de "La Doctora", ya que hace poco se recibió de abogada. Además, las publicaciones reciben cientos de comentarios negativos por parte de los usuarios, algo que, sin dudas, genera el enojo de Yanina.
El ultimo post de la cuenta se refería a una historia que subió la conductora de SQP caminando por España. "'Ayer hicimos más de 20 kilómetros caminando': Yanina y la doctora Lola Latorre, de vacaciones en Madrid", describieron como pie de foto.
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Tras leer el post, Yanina salió a responder y disparó sin piedad: "Y vos, sentadito mirando mi cuenta de Instagram, bajando el videíto y subiéndolo a Twitter para generar odio. ¿Hay algo más triste y fondo de olla? Seguí riéndote de 'la doctora'. Nosotras disfrutamos… ¿y vos? Besis".
Una pelea de larga data
No es la primera vez que Latorre se pelea con este medio. Hace unas semanas habían hecho una publicación similar con un tono irónico: "La exitosa abogada Lola Latorre viajó a Londres invitada por una marca de moda: 'Mi sueño es ir a las Fashion Week del mundo. Tengo una cabeza muy ambiciosa'", escribieron.
yanilatorre
Yanina disparó contra el medio.
Furiosa, Yanina escribió: "¿No te da vergüenza? ¿Qué te hizo Lola? Se recibió de abogada... Explicame la ironía de 'exitosa abogada'. Es mejor ser ella que estudió, tiene un título y se dedica a lo que se le canta, a lo tuyo. Un portal de mier... y berreta que busca que bardeen a una chica que no jode a nadie. Seguí mirando su vida que ella la pasa bomba mientras vos reposteás estupideces", disparó.