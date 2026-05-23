IR A
IR A

Yanina Latorre se hartó de las burlas contra su hija Lola: "¿Hay algo más triste y fondo de olla?"

La conductora está disfrutando de sus vacaciones en España, pero no dudó y salió con los tapones de punta luego de ver cómo varios usuarios de redes sociales atacaban con comentarios a su hija mayor, Lola Latorre.

Yanina defendió a su hija de los ataques en redes.

Yanina defendió a su hija de los ataques en redes.

Yanina Latorre le respondió sin piedad a una cuenta de X que se burló de su hija Lola y con la que mantiene un fuerte cruce desde hace meses. El perfil, conocido por su estilo irónico y provocador, suele compartir publicaciones con comentarios filosos y mordaces para conectar con los usuarios de la red, pero la conductora no se lo perdonó.

Marcela Baños se enfureció por la decisión de premiar a Wanda Nara como mejor conductora.
Te puede interesar:

Marcela Baños contra los Martín Fierro: "Wanda hace copetes, yo meto 8 horas en vivo"

Resulta que la cuenta suele compartir videos de la hija de la conductora y referirse a ella de manera irónica bajo el apodo de "La Doctora", ya que hace poco se recibió de abogada. Además, las publicaciones reciben cientos de comentarios negativos por parte de los usuarios, algo que, sin dudas, genera el enojo de Yanina.

El ultimo post de la cuenta se refería a una historia que subió la conductora de SQP caminando por España. "'Ayer hicimos más de 20 kilómetros caminando': Yanina y la doctora Lola Latorre, de vacaciones en Madrid", describieron como pie de foto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/2058241083901915164&partner=&hide_thread=false

Tras leer el post, Yanina salió a responder y disparó sin piedad: "Y vos, sentadito mirando mi cuenta de Instagram, bajando el videíto y subiéndolo a Twitter para generar odio. ¿Hay algo más triste y fondo de olla? Seguí riéndote de 'la doctora'. Nosotras disfrutamos… ¿y vos? Besis".

Una pelea de larga data

No es la primera vez que Latorre se pelea con este medio. Hace unas semanas habían hecho una publicación similar con un tono irónico: "La exitosa abogada Lola Latorre viajó a Londres invitada por una marca de moda: 'Mi sueño es ir a las Fashion Week del mundo. Tengo una cabeza muy ambiciosa'", escribieron.

yanilatorre
Yanina disparó contra el medio.

Yanina disparó contra el medio.

Furiosa, Yanina escribió: "¿No te da vergüenza? ¿Qué te hizo Lola? Se recibió de abogada... Explicame la ironía de 'exitosa abogada'. Es mejor ser ella que estudió, tiene un título y se dedica a lo que se le canta, a lo tuyo. Un portal de mier... y berreta que busca que bardeen a una chica que no jode a nadie. Seguí mirando su vida que ella la pasa bomba mientras vos reposteás estupideces", disparó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mediática conductora le puso picante a la gala con sus declaraciones.

La explosiva crítica de Yanina Latorre en los Martín Fierro: "Me voy indignada"

Diego Latorre contó qué es lo que más odia de las costumbres de Yanina.

El sincericidio de Diego Latorre sobre su convivencia con Yanina: "Odio todo"

Yanina Latorre, Ángel de Brito y Andrea Taboada, peleados, tras haber sido comañeros en LAM.

Revelan detalles de la pelea entre Ángel de Brito, Andrea Taboada y Yanina Latorre: "Se comía a un productor casado"

Yanina Latorre tuvo que defenderse de las acusaciones en su contra. 

Yanina Latorre no se calló y fulminó al equipo de una figura de la TV: "Trabajamos como perros"

últimas noticias

Yanina Zilli y Gladys La Bomba Tucumana se enfrentaron fuertemente en Gran Hermano.

Gran Hermano: feroz cruce entre Yanina Zilli y la Bomba Tucumana por el repechaje

Hace 1 hora
play
Fernán Mirás sorprendió a Mirtha Legrand con el humor negro sobre su salud.

Fernán Mirás conmovió a Mirtha Legrand al recordar el ACV que sufrió: "Nací de nuevo"

Hace 1 hora
Milei vende la pérdida de soberanía como apertura al mundo y eficiencia económica.

Las dos caras de la era libertaria: persecución y entrega

Hace 1 hora
El Kempes espera por las parcialidades de River y Belgrano este domingo.

Belgrano y River juegan la final en Córdoba: accesos y transporte para el Mario Alberto Kempes

Hace 2 horas
Yanina defendió a su hija de los ataques en redes.

Yanina Latorre se hartó de las burlas contra su hija Lola: "¿Hay algo más triste y fondo de olla?"

Hace 2 horas