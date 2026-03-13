Luis Caputo defendió a Manuel Adorni: "Nada de lo que hizo le costó un centavo a los argentinos"

El ministro de Economía respaldó al jefe de Gabinete, después de que se conociera que su esposa utilizó el avión presidencial para viajar a Uruguay y Estados Unidos junto a la comitiva nacional que asistió al "Argentina Week".

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este viernes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , después de que esta semana se conociera que el funcionario utilizado el avión presidencial para que su esposa, Bettina Angeletti, viajara a Uruguay y a Estados Unidos junto a la comitiva del Gobierno para el evento "Argentina Week". "Nada de lo que hizo le costó un centavo a los argentinos" , replicó en una entrevista con el canal TN.

La industria en uno de sus peores momentos: la capacidad instalada fue de 53,6% en enero

"Para mi es una cosa totalmente irrelevante" , minimizó el titular del Palacio de Hacienda ante la pregunta sobre si el escándalo de Adorni había empañado el resultado del "Argentina Week". "Como argentino y como ministro de Economía me hubiera preocupado si hubiera costado plata. Nada de lo que hizo le costó un centavo a los argentinos", agregó.

"Conozco a Manuel (Adorni) hace dos años. Es una persona extraordinaria, íntegra, honesta, super trabajador y un excelente trabajador. Yo sé que si esto lo hubiera costado un centavo, no lo hubiera hecho. Ni siquiera es una cuestión ética, Es una cuestión de visibilidad que alguno diga que no queda bien. Es una cuestión de formas", advirtió.

"Distingamos las formas del fondo, sino nos vamos a confundir. Venimos de gente que tenía malas formas y además se robaba el país dejando un 57% de pobres. En contr a hay un gobierno y un Presidente que trabaja por la gente por primera vez, que no roba y pone la moral como política de Estado" , aseveró Caputo, a pesar de que él integró la gestión de Mauricio Macri y también estuvo al frente de la cartera de Economía. Y reafirmó: "Lo banco a muerte a Adorni" .

La polémica por el viaje que realizó la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a Estados Unidos junto a la comitiva del presidente Javier Milei continúa escalando en el plano político y judicial. En los últimos días, legisladores de distintos espacios presentaron denuncias penales, pedidos de informes y reclamos públicos para que el funcionario deje su cargo, luego de que se conociera que Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial y se hospedó con él en un hotel cinco estrellas de Nueva York.

El caso generó cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado y sobre la composición de la comitiva oficial que acompañó al mandatario durante la gira por Miami y Nueva York.

La diputada y exintegrante del bloque de La Libertad Avanza Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje realizado junto a la delegación oficial, en el que también participó su esposa. La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11.

La legisladora pidió que se determine si existieron irregularidades en el uso del avión presidencial luego de que el propio funcionario reconociera públicamente que Angeletti abordó la aeronave ARG-01 desde Buenos Aires para acompañarlo durante la semana de actividades en el exterior.

Según el planteo judicial, la esposa del jefe de Gabinete habría integrado la comitiva sin desempeñar una función pública ni contar con una misión oficial, lo que podría implicar un uso indebido de recursos del Estado.

Adorni

En la presentación se solicitó que la Justicia analice si los hechos podrían encuadrarse en delitos como peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de determinar si otros funcionarios intervinieron en la autorización o facilitaron su embarque en el vuelo oficial.

Entre las medidas de prueba reclamadas, Pagano pidió que la Casa Rosada remita el manifiesto de pasajeros del avión presidencial, la nómina completa de la comitiva, la normativa que regula el uso de la aeronave y el costo operativo del viaje, así como eventuales autorizaciones formales que hayan permitido la inclusión de Angeletti.

La diputada también impulsó una segunda denuncia por el vuelo de Adorni junto a Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública, en un jet privado a Punta del Este para que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ya que el costo del viaje no se correspondería con los ingresos del funcionario.

Manuel Adorni

El jefe de gabinete había confirmado el martes en una entrevista con A24 su viaje a Punta del Este, cuando le consultaron por el dato. Alegó que eran “cuestiones privadas”. Solo dijo que había parado en “la casa de un amigo”.

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó Adorni. En ese vuelo privado, Adorni estuvo junto a su mujer, Bettina Angeletti, dos menores de edad, y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y amigo del funcionario. La familia usó un Hondajet, matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.

En pleno escándalo por los viajes de Manuel Adorni, Javier Milei parte rumbo a España: irá a un foro de ultraderecha

Después de su visita a Estados Unidos y Chile, donde asistió a la asunción de José Antonio Kast, el presidente Javier Milei emprende un nuevo viaje internacional: a última hora del jueves, partió rumbo a España para participar del Foro Económico de Madrid, recibir un premio y mantener reuniones con referentes de la derecha.

En medio del escándalo por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su esposa, Milei tiene previsto dar un discurso en el que muy probablemente vuelva a hablar de la batalla cultural y del rumbo de la economía argentina. Su agenda no contempla eventos oficiales, pero sí encuentros con referentes libertarios, según informó Noticias Argentinas.

Milei Kast

El sábado por la mañana, Milei se reunirá con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX, con quien comparte una sintonía política y una buena relación personal. De hecho, el Presidente confía en que se convierta en el reemplazante de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español.

Otro encuentro será con uno de los principales referentes de Milei, el economista Jesús Huerta de Soto, a quien condecoró con la Orden de Mayo en abril del año pasado. El mandatario lo considera uno de los máximos exponentes de la Escuela Austríaca.

Santiago Abascal Javier Milei VOX X @Santi_ABASCAL

El evento principal llegará el sábado por la tarde, cuando el mandatario brinde un discurso frente a empresarios en el Foro Económico de Madrid. Se espera que Milei defienda su gestión, con foco en la agenda de reformas y la batalla cultural, además de las recurrentes críticas al socialismo. Luego, recibirá de manos del economista y profesor universitario alemán Philipp Bagus un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises.

El Presidente emprenderá el regreso al país el viernes por la noche y llegará el domingo en horas de la mañana, en medio del terremoto político que se generó por el viaje de Adorni con su esposa en la comitiva presidencial.