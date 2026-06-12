12 de junio de 2026 Inicio
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Las exportaciones mineras crecieron en el primer cuatrimestre del año y alcanzaron un récord histórico

La noticia fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo: el incremento alcanza el 161,8% por encima del nivel promedio de 2010-2025 para los primeros 4 meses del año. China fue el principal destino de los envíos, con una suba interanual de 187%.

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Las exportaciones de litio crecieron 137
Las exportaciones de litio crecieron 137,8%. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que las exportaciones mineras crecieron un 84,3% en el primer cuatrimestre del año y alcanzaron un récord histórico de u$s3.254. El incremento también alcanza el 161,8% por encima del nivel promedio de 2010-2025 para los primeros 4 meses del año.

José Luis Daza, viceministro de Luis Caputo.
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Por su parte, China fue el principal país de destino de las exportaciones, con una suba interanual de 187%. Luego le siguieron EE.UU. (+101%), Corea del Sur (+99%), Alemania (+97%) y Canadá (+68%).

El detalle de las exportaciones del primer cuatrimestre del año, marca que las de litio crecieron 137,8% en valores, en tanto las de minerales metalíferos se incrementaron 77,6%.

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Las provincias con mayor peso en las exportaciones mineras

Los últimos datos oficiales de la Cámara Argentina de Empresas Mineras marcan los siguientes detalles:

  • Santa Cruz (39,5% del total nacional)

Es la principal provincia exportadora. Su fuerte histórico son los metales preciosos: el oro (84,2%) y la plata (15,5%) representan casi la totalidad de su producción. En 2025 lideró de forma absoluta con u$s2.394 millones exportados.

  • San Juan (28,9% del total nacional)

Su fuerte es la explotación metalífera a gran escala. El oro explica el 96,7% de sus exportaciones.

  • La región NOA: Jujuy (15,9%), Salta (8,3%) y Catamarca (5,8%)

La canasta exportadora del noroeste del país se encuentra dominada por el litio (50,2%).



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