Las exportaciones mineras crecieron en el primer cuatrimestre del año y alcanzaron un récord histórico La noticia fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo: el incremento alcanza el 161,8% por encima del nivel promedio de 2010-2025 para los primeros 4 meses del año. China fue el principal destino de los envíos, con una suba interanual de 187%. Por Agregar C5N en









Las exportaciones de litio crecieron 137,8%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que las exportaciones mineras crecieron un 84,3% en el primer cuatrimestre del año y alcanzaron un récord histórico de u$s3.254. El incremento también alcanza el 161,8% por encima del nivel promedio de 2010-2025 para los primeros 4 meses del año.

Por su parte, China fue el principal país de destino de las exportaciones, con una suba interanual de 187%. Luego le siguieron EE.UU. (+101%), Corea del Sur (+99%), Alemania (+97%) y Canadá (+68%).

El detalle de las exportaciones del primer cuatrimestre del año, marca que las de litio crecieron 137,8% en valores, en tanto las de minerales metalíferos se incrementaron 77,6%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2065412074558083168&partner=&hide_thread=false LAS EXPORTACIONES MINERAS ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE



Las exportaciones mineras crecieron 84,3% en el primer cuatrimestre del año en relación a igual período de 2025, totalizando USD3.254 millones y alcanzando un récord histórico para… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 12, 2026 Las provincias con mayor peso en las exportaciones mineras Los últimos datos oficiales de la Cámara Argentina de Empresas Mineras marcan los siguientes detalles:

Santa Cruz (39,5% del total nacional) Es la principal provincia exportadora. Su fuerte histórico son los metales preciosos: el oro (84,2%) y la plata (15,5%) representan casi la totalidad de su producción. En 2025 lideró de forma absoluta con u$s2.394 millones exportados.

San Juan (28,9% del total nacional) Su fuerte es la explotación metalífera a gran escala. El oro explica el 96,7% de sus exportaciones. La región NOA: Jujuy (15,9%), Salta (8,3%) y Catamarca (5,8%) La canasta exportadora del noroeste del país se encuentra dominada por el litio (50,2%).



