Volvió a hablar Manuel Adorni tras el escándalo del viaje con su esposa: "Somos humanos y cometemos errores" El jefe de Gabinete reconoció que la palabra "deslomarse" fue "desafortunada", pero no admitió como un equivocación el hecho de que Bettina Angeletti haya viajado en el avión presidencial. Tampoco dio explicaciones sobre el vuelo en avión privado a Punta del Este.







Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

En medio del escándalo por los viajes que Manuel Adorni realizó junto a su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos y Punta del Este, el jefe de Gabinete publicó un curioso descargo en redes sociales, en el que reconoció: "Somos humanos y cometemos errores".

Si bien admitió como una equivocación el hecho de haber pronunciado la palabra "deslomarse" durante una entrevista para referirse a su función pública, Adorni en ningún momento consideró desacertado que su esposa haya viajado en el avión presidencial. Tampoco dio explicaciones sobre el vuelo en avión privado a Punta del Este junto a toda su familia.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores", escribió Adorni en su cuenta de X.

"Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas. Todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie", agregó el funcionario de Casa Rosada.

Por último, Adorni agradeció "el apoyo incondicional" que le dio el presidente Javier Milei y los funcionarios que integran el Gabinete. "Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien. Fin", concluyó.