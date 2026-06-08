Amenaza de bomba en el Ministerio de Economía: evacuaron a todo el edificio Hubo dos llamados que alertaron por un explosivo en la sede de la cartera encabezada por Luis Caputo y las personas que se encontraban en ella tuvieron que salir a la calle de forma preventiva. No se trata de un simulacro. Por Agregar C5N en









Alerta por amenaza de bomba en el Ministerio de Economía.

La Policía Federal desplegó un operativo en Plaza de Mayo por amenazas de bomba en el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, este lunes alrededor de las 15. Todas las personas que se encontraban en el edificio fueron evacuadas y los efectivos les informaron que no se trataba de un simulacro.

Como parte del protocolo, el personal designado como brigadista interrumpió los servicios de gas y agua antes de proceder con la evacuación. Mientras la Policía revisaba el edificio el personal de la cartera de Economía aguardaba bajo la lluvia que les confirmaran que era seguro volver. La calle Hipólito Yrigoyen, entre el Ministerio y la Casa Rosada, fue cortada como parte del protocolo.

Dónde estaba Luis Caputo al momento de la evacuación Caputo se encontraba en el edificio al momento de la evacuación, estaba reunido con el ex presidente de Colombia Iván Duque. El exmandatario participará mañana de la conferencia anual de la Cámara Argentina de la Construcción.

"Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato, y las próximas elecciones en su país", detalló el ministro en X.

En el área privada del economista, las tareas continuaron con normalidad y no se dispuso la evacuación inmediata, según publicó La Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2064058708817051796&partner=&hide_thread=false Nos reunimos junto con @JoseLuisDazaAR, con el ex Presidente de Colombia, Iván Duque. Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato, y las próximas elecciones en su país. pic.twitter.com/cUgcyzYC8R — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 8, 2026 Noticia en desarrollo.-