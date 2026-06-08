Cómo cambia la Ley de Inocencia Fiscal con el nuevo proyecto legislativo que anunció Luis Caputo

Se filtró un borrador en el que el criterio de discrepancia significativa para el control fiscal y se extiende el plazo para usar los dólares abajo del colchón hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, incorpora cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias.

El ministro de Economía, Luis Caputo , va por los u$s170.000 millones que el Fondo Monetario Internacional estimó que los argentinos tienen guardados en sus colchones . Para esto, escuchó las críticas de los contadores a la Ley de Inocencia Fiscal que sancionó el Congreso y enviará cambios en otro proyecto legislativo, del que ya se conoció un primer borrador.

"Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión , y esa inversión va a ayudar a un mayor crecimiento", había planteado Caputo al anunciar cambios en la Ley de Inocencia Fiscal. Fuentes del Ministerio de Economía no pudieron precisar una fecha para el envío del proyecto al Congreso, pero aseguraron a Infobae que será pronto.

Entre los cambios propuestos, se redefine el criterio de discrepancia significativa para el control fiscal y flexibiliza los mecanismos de defensa y corrección ante eventuales diferencias detectadas por el fisco. Además de establecer que quienes deseen utilizar dólares no declarados dispondrán de un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2027.

"A estos efectos, y hasta el 31 de diciembre de 2027, para los fondos utilizados conforme lo previsto en el párrafo precedente por los contribuyentes alcanzados por la presunción de exactitud establecida en el artículo 40 de la presente ley, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo de dicho artículo", estipularon en el artículo cinco del anteproyecto.

El borrador del proyecto incorpora cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), con la intención de facilitar la adhesión de personas humanas a un esquema de declaración del impuesto más sencillo.

Cuáles eran las preocupaciones de los contadores que se resuelven con los cambios

Una de las preocupaciones centrales de los contadores giraba en torno al riesgo de que los contribuyentes pierdan los beneficios ante discrepancias que detecte la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para solucionarlo, uno de los cambios es la eliminación de los topes y la flexibilidad para subsanar discrepancias mediante la rectificación de la declaración jurada, lo que permite conservar los beneficios del régimen.

Además, refuerza la previsibilidad para el contribuyente, ya que ARCA solo podrá objetar una declaración si logra demostrar, con información objetiva, la existencia de una diferencia significativa. Exime de determinadas multas a quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o del Impuesto al Valor Agregado y adhieran al RSG, con el objetivo de incentivar la normalización de situaciones fiscales pendientes.