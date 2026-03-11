Tras el viaje a Estados Unidos, Javier Milei participa de la asunción de José Antonio Kast en Chile

El Presidente asiste a la ceremonia de traspaso de mando en Valparaíso. La sintonía ideológica entre ambos líderes abre la puerta a una agenda común en comercio y seguridad.

Tras su paso por Estados Unidos, donde participó del Argentina Week y del lanzamiento del Escudo de las Américas junto a Donald Trump , el presidente Javier Milei continúa con su agenda internacional en Chile y asiste este miércoles a la asunción de José Antonio Kast como nuevo mandatario.

El Presidente argentiuno llegó cerca de las 11.45 al Congreso Nacional de Valparaíso , donde se realiza la ceremonia de transmisión de mando. Lo hace acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y por el canciller Pablo Quirno.

El acto, previsto para el mediodía, marca el inicio de la gestión de Kast al frente del país tras el mandato del actual presidente Gabriel Boric. Durante la ceremonia, Boric se despide de su función y recibe aplausos de los presentes en el recinto legislativo.

La presencia de Milei busca reflejar la afinidad ideológica entre ambos dirigentes. En la Casa Rosada destacan que ese alineamiento podría traducirse en una agenda conjunta centrada en el libre comercio, el fortalecimiento de los vínculos económicos bilaterales y políticas de seguridad con una orientación cercana a Estados Unidos.

Tras su triunfo electoral, Kast visitó Buenos Aires y mantuvo una reunión con Milei y con Karina Milei. Los tres vuelven a encontrarse este miércoles, aunque el contacto será breve: el mandatario argentino tiene previsto emprender el regreso a las 15 y aterrizar en Buenos Aires alrededor de las 17.

Con la agenda ajustada, Milei descarta asistir a Expoagro, uno de los principales encuentros del sector agroindustrial. En cambio, el próximo sábado viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid, donde expondrá sobre inversiones, el rumbo económico y temas vinculados a la llamada “batalla cultural”, además de debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial.

Milei Kast

Quién es José Antonio Kast

José Antonio Kast es un dirigente de la derecha chilena que construyó su carrera política con un discurso conservador en materia económica, migratoria y de seguridad. Fue diputado durante cuatro períodos y luego fundó el Partido Republicano, espacio desde el que alcanzó la presidencia.

Su padre, Michael Kast, fue militante del Partido Nazi en Alemania; y su hermano Michael Kast fue exministro de Estado durante la dictadura de Augusto Pinochet. José Kast defendió en reiteradas ocasiones aspectos del régimen militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, y su familia mantuvo vínculos con el oficialismo de ese período, lo que ha sido motivo de críticas de sectores políticos y organismos de derechos humanos.