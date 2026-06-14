14 de junio de 2026 Inicio
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Quién era la joven que murió en Brasil tras un salto fatal de bungee jumping

Tenía 21 años, trabajaba como docente de Educación Física y compartía en sus redes su pasión por el deporte y las actividades al aire libre.

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Quién es la joven que murió en Brasil tras un salto fatal de bungee jumping

Quién es la joven que murió en Brasil tras un salto fatal de bungee jumping

aLa muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas conmocionó a Brasil y tuvo repercusión internacional por las circunstancias que rodearon el accidente. La joven, de apenas 21 años, perdió la vida durante una actividad de bungee jumping en el estado de São Paulo luego de ser lanzada al vacío sin que estuviera correctamente colocada la cuerda principal de seguridad.

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Maria Eduarda vivía en la ciudad de Jandira, en la región metropolitana de São Paulo, y había desarrollado su vida alrededor del deporte. Se desempeñaba como profesora de Educación Física y también contaba con estudios vinculados a la Gestión Deportiva, una formación que complementaba con distintas actividades relacionadas con la promoción de hábitos saludables.

En sus redes sociales mostraba con frecuencia parte de su rutina diaria: entrenamientos, excursiones al aire libre y experiencias ligadas al contacto con la naturaleza. Amigos y conocidos la recordaron como una persona activa, entusiasta y siempre dispuesta a asumir nuevos desafíos.

La joven había viajado hasta la Ponte do Esqueleto, en la ciudad de Limeira, para participar de una jornada de deportes extremos. Horas antes del accidente incluso publicó una fotografía del lugar y dejó una frase que luego cobró una inesperada notoriedad tras conocerse la tragedia.

Según las primeras reconstrucciones, el procedimiento previo al salto se desarrolló con aparente normalidad. Sin embargo, por razones que todavía son materia de investigación, la participante fue impulsada desde la plataforma sin que el sistema principal de protección estuviera correctamente conectado a su arnés.

El accidente quedó registrado por testigos que se encontraban en el lugar. En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se observa el momento del lanzamiento y la desesperación de quienes advirtieron demasiado tarde que algo no estaba bien.

Tras la caída, equipos de emergencia acudieron al sitio para asistir a la joven. Pese a los esfuerzos de los rescatistas y del personal médico, las graves lesiones sufridas hicieron imposible salvarle la vida. Entre los presentes se encontraba su prometido, quien presenció lo ocurrido y debió recibir atención médica tras sufrir una fuerte descompensación.

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