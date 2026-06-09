9 de junio de 2026 Inicio
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Luis Caputo se reunió con la Cámara Argentino-China en medio de las renegociaciones por el swap

El ministro de Economía recibió a autoridades de la asociación, mientras el Gobierno busca extender el acuerdo financiero que vencerá a fines de julio. Durante el encuentro, dialogaron sobre las exportaciones argentinas y el RIGI.

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Luis Caputo se encontró con la Cámara Argentino-China

Luis Caputo se encontró con la Cámara Argentino-China

X (@LuisCaputoAR)

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió en el Palacio de Hacienda con autoridades de la Cámara Argentino-China en medio de las negociaciones del Gobierno con el país asiático para extender el swap de monedas vigente, cuyo vencimiento está previsto para fines de julio.

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.
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Caputo defendió el modelo económico y aseguró: "Hay dólares para todo el mundo"

El encuentro estuvo marcado por el transcurso de los diálogos entre los gobiernos de la Argentina y China para renovar el swap de monedas. El anuncio fue realizado en mayo por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, durante una conferencia de prensa junto al vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

En tal sentido, ante una consulta de Ámbito, Bausili aseguró que el entendimiento financiero continuará vigente. “Estamos hablando con ellos para extenderlo. No hay planes para eliminarlo”, sostuvo el titular de la autoridad monetaria. El swap había sido renovado en 2023 y constituye una herramienta clave para reforzar las reservas internacionales del país.

Luis Caputo tuit Cámara Argentino-China
La publicación de Luis Caputo.

La publicación de Luis Caputo.

Por su parte, en la red social X, Caputo destacó el encuentro con integrantes de la Cámara Argentino-China, en el marco del vínculo entre ambos países: "Junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; el secretario de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda, mantuvimos una muy buena reunión con autoridades de la Cámara Argentino-China para seguir fortaleciendo los vínculos comerciales entre ambos países".

"Conversamos sobre las oportunidades para continuar ampliando las exportaciones argentinas al mercado chino, especialmente en sectores estratégicos como la carne, las legumbres, los cereales y las oleaginosas, entre otros. Las autoridades de la Cámara destacaron además el potencial del RIGI para impulsar nuevas inversiones en minería y energía, y señalaron que el próximo lanzamiento del Súper RIGI podría generar un fuerte interés por parte de empresas chinas", remarcó en esta línea.

Por último, el titular del Palacio de Hacienda los lazos entre los gobiernos: "Seguiremos trabajando juntos para profundizar una relación estratégica que impulse el comercio, las inversiones y el crecimiento de Argentina".

Luis Caputo defendió el modelo económico y aseguró: "Hay dólares para todo el mundo"

Durante su exposición en el IAE Summit 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró "optimista" por los efectos del modelo aplicado por el Gobierno y resaltó que, a diferencia de los años anteriores, "hay dólares para todos". "Es un modelo que favorece a la gente", aseguró el economista este martes.

"¿Qué ha pasado desde que cambiamos de modelo? La economía se ha empezado a recuperar, las exportaciones son récord, el salario todavía tiene que recuperar y cayeron fuertemente la inflación y la pobreza", enumeró el funcionario de Javier Milei valiéndose de un gráfico para respaldar sus afirmaciones.

Además, el ministro negó las críticas que acusan al Gobierno de atentar contra la industria con la apertura de las importaciones y de sustentar únicamente el crecimiento económico en los sectores energético y minero.

"El boom de la energía y la minería ayuda a sostener el equilibrio general; que hoy haya estabilidad cambiaria aún en pleno shock externo no solo favorece a esas industrias, sino a todo el país", apuntó Caputo y resaltó las exportaciones crecientes en la industria, el campo y la economía de servicios.

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