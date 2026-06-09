Luis Caputo defendió el modelo económico y aseguró: "Hay dólares para todo el mundo"

El ministro de Economía negó que las importaciones atenten contra la industria y que el crecimiento esté basado únicamente en "el boom de la energía y la minería". Además, deslizó: "Ni por broma espero un 2027 clásico electoral argentino".

Durante su exposición en el IAE Summit 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró "optimista" por los efectos del modelo aplicado por el Gobierno y resaltó que, a diferencia de los años anteriores, "hay dólares para todos". "Es un modelo que favorece a la gente", aseguró el economista este martes.

Luis Caputo se reunió con la Cámara Argentino-China en medio de las renegociaciones por el swap

"¿Qué ha pasado desde que cambiamos de modelo? La economía se ha empezado a recuperar, las exportaciones son récord, el salario todavía tiene que recuperar y cayeron fuertemente la inflación y la pobreza", enumeró el funcionario de Javier Milei valiéndose de un gráfico para respaldar sus afirmaciones.

Además, el ministro negó las críticas que acusan al Gobierno de atentar contra la industria con la apertura de las importaciones y de sustentar únicamente el crecimiento económico en los sectores energético y minero.

En el IAE Summit 2026, el ministro de Economía, @LuisCaputoAR , recordó que “el kirchnerismo se ha venido escudando en la 'restricción externa' diciendo que no había dólares” pero “en este nuevo modelo hay dólares para todos los que quieren importar, para los que quieren repatriar… pic.twitter.com/CxQ80JOV14

"El boom de la energía y la minería ayuda a sostener el equilibrio general; que hoy haya estabilidad cambiaria aún en pleno shock externo no solo favorece a esas industrias, sino a todo el país", apuntó Caputo y resaltó las exportaciones crecientes en la industria, el campo y la economía de servicios.

En relación al sector industrial, afirmó que "no crece hace 15 años" y que "lo que se hizo durante todos los últimos años es lo único que atenta contra la industria". "La actividad económica no se movió, las exportaciones y el empleo tampoco, lo único que subieron fueron la inflación y la pobreza", enumeró el ministro e ironizó: "Ese es el gran modelo industrialista".

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el índice de producción industrial manufacturera bajó un 2,8% interanual en abril, mientras que mensualmente también cayó un 2,1%. El sector vinculado a los productos textiles registró el peor desempeño de las 16 divisiones.

Industria manufacturera abril 2026 X (@INDECArgentina)

La expectativa de Luis Caputo para 2027: "Muy diferente"

El ministro aseguró que espera que el próximo año electoral sea "muy diferente" y pronosticó que "la economía va a prevalecer" por sobre la política. "No voy a usar la frase 'la economía se va a llevar puesta la política', porque se enojan", bromeó el economista, que también se definió como "muy optimista con lo que se viene".

"Ni por broma espero un 2027 clásico electoral argentino, sino todo lo contrario", remarcó el economista y cuestionó a consultores y encuestadores por "subestimar" a los argentinos. "¿Alguien cree realmente que alguien va a querer volver a los números de 2023 en vez de lo que va a ser 2027?", preguntó a la audiencia.

"¿En serio le quieren hacer creer a las personas que Kicillof es un potencial candidato a presidente? Toman a la gente por boluda", sentenció el exministro de Finanzas de Mauricio Macri y recordó que, en las elecciones legislativas de 2025, "cuando se generó susto ganó el Presidente por 17 puntos". "El kirchnerismo no es refugio", concluyó.