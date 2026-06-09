9 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Luis Caputo defendió el modelo económico y aseguró: "Hay dólares para todo el mundo"

El ministro de Economía negó que las importaciones atenten contra la industria y que el crecimiento esté basado únicamente en "el boom de la energía y la minería". Además, deslizó: "Ni por broma espero un 2027 clásico electoral argentino".

Por
Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

Durante su exposición en el IAE Summit 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró "optimista" por los efectos del modelo aplicado por el Gobierno y resaltó que, a diferencia de los años anteriores, "hay dólares para todos". "Es un modelo que favorece a la gente", aseguró el economista este martes.

Luis Caputo se encontró con la Cámara Argentino-China
Te puede interesar:

Luis Caputo se reunió con la Cámara Argentino-China en medio de las renegociaciones por el swap

"¿Qué ha pasado desde que cambiamos de modelo? La economía se ha empezado a recuperar, las exportaciones son récord, el salario todavía tiene que recuperar y cayeron fuertemente la inflación y la pobreza", enumeró el funcionario de Javier Milei valiéndose de un gráfico para respaldar sus afirmaciones.

Además, el ministro negó las críticas que acusan al Gobierno de atentar contra la industria con la apertura de las importaciones y de sustentar únicamente el crecimiento económico en los sectores energético y minero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2064493862026973691&partner=&hide_thread=false

"El boom de la energía y la minería ayuda a sostener el equilibrio general; que hoy haya estabilidad cambiaria aún en pleno shock externo no solo favorece a esas industrias, sino a todo el país", apuntó Caputo y resaltó las exportaciones crecientes en la industria, el campo y la economía de servicios.

En relación al sector industrial, afirmó que "no crece hace 15 años" y que "lo que se hizo durante todos los últimos años es lo único que atenta contra la industria". "La actividad económica no se movió, las exportaciones y el empleo tampoco, lo único que subieron fueron la inflación y la pobreza", enumeró el ministro e ironizó: "Ese es el gran modelo industrialista".

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el índice de producción industrial manufacturera bajó un 2,8% interanual en abril, mientras que mensualmente también cayó un 2,1%. El sector vinculado a los productos textiles registró el peor desempeño de las 16 divisiones.

Industria manufacturera abril 2026

La expectativa de Luis Caputo para 2027: "Muy diferente"

El ministro aseguró que espera que el próximo año electoral sea "muy diferente" y pronosticó que "la economía va a prevalecer" por sobre la política. "No voy a usar la frase 'la economía se va a llevar puesta la política', porque se enojan", bromeó el economista, que también se definió como "muy optimista con lo que se viene".

"Ni por broma espero un 2027 clásico electoral argentino, sino todo lo contrario", remarcó el economista y cuestionó a consultores y encuestadores por "subestimar" a los argentinos. "¿Alguien cree realmente que alguien va a querer volver a los números de 2023 en vez de lo que va a ser 2027?", preguntó a la audiencia.

"¿En serio le quieren hacer creer a las personas que Kicillof es un potencial candidato a presidente? Toman a la gente por boluda", sentenció el exministro de Finanzas de Mauricio Macri y recordó que, en las elecciones legislativas de 2025, "cuando se generó susto ganó el Presidente por 17 puntos". "El kirchnerismo no es refugio", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo, ministro de Economía.

Cómo cambia la Ley de Inocencia Fiscal con el nuevo proyecto legislativo que anunció Luis Caputo

play

Amenaza de bomba en el Ministerio de Economía: evacuaron a todo el edificio

Joaquín Cottani, exviceministro de Economía.

La advertencia del exviceministro de Caputo: "No hay que ser optimistas con una reactivación económica"

Caputo durante su exposición.

Caputo anticipó que la inflación de mayo bajará y respaldó el modelo: "Hay dólares para todos"

Javier Milei en el IAEF.

Milei: "El año que viene, en octubre, los vamos a pasar por arriba"

Mieli no quiere intervenir en la competitividad local mientras Caputo descarta bajar impuestos en el corto plazo.     

Javier Milei y Luis Caputo defenderán su plan económico ante el círculo rojo financiero

Rating Cero

Emilia Mernes en la previa del show que realizó Telemundo a dos días del Mundial 2026.
play

El impactante vestido en homenaje a la Selección que usó Emilia Mernes para la previa del Mundial 2026

La pareja festejó el día de los enamorados en redes sociales.

Antonela Roccuzzo le contestó a una influencer que tiró rumores sobre Messi: "No pegaste una"

Fugazot no pudo superar la muerte de su hijo René Bertrand hace casi un año.

"Se quería ir con él": la dramática confesión del hijo de María Rosa Fugazot en su despedida

Marixa Balli, harta de hablar sobre Marcela Baños.

Marixa Balli explotó en vivo cuando le consultaron por Marcela Baños: "Me chupa un huevo"

El artista fue fotografiado en el jardín de su casa en Parque Leloir a horas de su fallecimiento.

Se conoció la última foto del Indio Solari antes de su muerte

Lali y yanina

Yanina Latorre, sin piedad contra Lali Espósito: "Esta un poco exacerbada con la política"

últimas noticias

Potencias mundiales invirtieron en 2025 un valor récord de u$s118.800 millones en armamento nuclear. 

La inversión global en armas nucleares creció un 19% y es la más alta de la historia

Hace 12 minutos
play
Emilia Mernes en la previa del show que realizó Telemundo a dos días del Mundial 2026.

El impactante vestido en homenaje a la Selección que usó Emilia Mernes para la previa del Mundial 2026

Hace 25 minutos
Luis Caputo se encontró con la Cámara Argentino-China

Luis Caputo se reunió con la Cámara Argentino-China en medio de las renegociaciones por el swap

Hace 28 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este miércoles 10 de junio

Hace 42 minutos
La cancha donde juega hoy la Seleción.

Los impactantes videos del diluvio en Alabama antes del partido de la Selección argentina

Hace 45 minutos