Donald Trump criticó los bombardeos de Israel en Beirut y pidió "no estropear" el acuerdo de paz con Irán

Donald Trump criticó este domingo los últimos bombardeos de Israel sobre el Líbano, mientras se busca avanzar el en diálogo para alcanzar un acuerdo de paz con Irán que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.
El presidente norteamericano cuestionó el ataque a Beirut, que "no debería haber ocurrido, especialmente en un día en el que estamos tan cerca de un pacto".
Donald Trump criticó este domingo los últimos bombardeos de Israel sobre el Líbano, mientras se busca avanzar el en diálogo para alcanzar un acuerdo de paz con Irán que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.
"El ataque de esta mañana a Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día en el que estamos tan cerca de un Acuerdo de Paz con Irán. Israel tiene derecho a defenderse de amenazas, pero el ataque al que respondía era muy pequeño y sin sentido, nadie resultó herido, herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso", sostuvo el presidente de los Estados Unidos en su cuenta de su red social, Truth Social.
"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían retirarse. No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbollah, contra Israel. Esto podría ser el comienzo de una larga y hermosa paz. ¡No la estropeemos!", pidió.
Israel volvió a atacar Beirut en la mañana del domingo, luego de que los bombardeos efectuados durante la semana desencadenaran una escalada de combates con Teherán. El ataque del ejército israelí alcanzó un edificio de departamentos de cinco pisos con locales en la planta baja, y se reportaron tres muertes.
El ataque ocurre mientras mediadores presionan a Irán y EEUU para lograr un acuerdo de cese del fuego, que incluya los combates en Líbano. Pero mientras continuaban las conversaciones, Israel ha quedado marginado en las negociaciones encabezadas por Pakistán y otros.
El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que es "imposible hablar de seguir adelante" con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano", país que Israel volvió a atacar.
"Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante", expresó Qalibaf en su cuenta de X, en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos.
Mientras tanto, mediadores qataríes viajaban a Teherán para ultimar el pacto, un pacto que, según Trump y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se firmaría este domingo, mientras que el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, indicó que podría ocurrir en los próximos días. El mandatario norteamericano señaló que el estrecho de Ormuz se abriría de inmediato tras la firma.