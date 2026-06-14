Donald Trump criticó los bombardeos de Israel en Beirut y pidió "no estropear" el acuerdo de paz con Irán El presidente norteamericano cuestionó el ataque a Beirut, que "no debería haber ocurrido, especialmente en un día en el que estamos tan cerca de un pacto". Por Agregar C5N en









Donald Trump, crítico de la maniobra israelí en Líbano mientras busca firmar la paz con Irán.

Donald Trump criticó este domingo los últimos bombardeos de Israel sobre el Líbano, mientras se busca avanzar el en diálogo para alcanzar un acuerdo de paz con Irán que ponga fin a la guerra en Medio Oriente.

"El ataque de esta mañana a Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día en el que estamos tan cerca de un Acuerdo de Paz con Irán. Israel tiene derecho a defenderse de amenazas, pero el ataque al que respondía era muy pequeño y sin sentido, nadie resultó herido, herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso", sostuvo el presidente de los Estados Unidos en su cuenta de su red social, Truth Social.

"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían retirarse. No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbollah, contra Israel. Esto podría ser el comienzo de una larga y hermosa paz. ¡No la estropeemos!", pidió.

Israel volvió a atacar Beirut en la mañana del domingo, luego de que los bombardeos efectuados durante la semana desencadenaran una escalada de combates con Teherán. El ataque del ejército israelí alcanzó un edificio de departamentos de cinco pisos con locales en la planta baja, y se reportaron tres muertes.

Donald Trump Donald Trump aspira a firmar la paz con Irán este domingo. Redes sociales El ataque ocurre mientras mediadores presionan a Irán y EEUU para lograr un acuerdo de cese del fuego, que incluya los combates en Líbano. Pero mientras continuaban las conversaciones, Israel ha quedado marginado en las negociaciones encabezadas por Pakistán y otros.