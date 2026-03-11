Denuncian que Manuel Adorni viajó a Punta del Este con su familia y un periodista de la TV pública en vuelo privado

Tras el escándalo por el vuelo a Nueva York en el avión presidencial, apareció el documento que prueba la existencia de un vuelo privado que el jefe de Gabinete realizó junto a su esposa, familia y un periodista de la TV Pública a Punta del Este, en pleno carnaval en Argentina y en medio del tratamiento de la reforma laboral.

Luego del escándalo por el vuelo a Nueva York de Manuel Adorni y su esposa, Betina Angeletti, en el avión presidencial, apareció el documento que revela la existencia de un vuelo privado que el jefe de Gabinete realizó junto a su esposa, familia y un periodista de la TV Pública, a Punta del Este en pleno carnaval en Argentinita y en medio del tratamiento de la Reforma laboral.

El informe fue presentado por Ariel Zak en C5N, donde expuso con detalle el viaje que realizó Manuel Adorni en un vuelo privado junto a su pareja, dos integrantes de su familia y el periodista empleado de la televisión Pública, Marcelo Grandio , entre el 12 y el 17 de febrero pasados. El vuelo privado fue en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri y el costo ascendió a los 10 mil dólares entre ida y vuelta. La pregunta que surge es determinar quién pagó por ese traslado.

Los documentos a los que accedió este medio fueron publicados por el periodista Sebastián Lacunza. La partida del vuelo fue a las 20.21 del jueves 12 de febrero desde el aeropuerto de San Fernando, norte del Gran Buenos Aires, con llegada a Laguna del Sauce, Punta del Este, a las 20.56, según la documentación. Los pasajeros transportados fueron Adorni, Angeletti, dos integrantes de la familia y Grandio , conductor del programa “Giros” en la TV Pública y allegado al jefe de Gabinete antes de la asunción de Javier Milei en Casa Rosada.

Lejos de la narrativa oficial que proclama que ningún funcionario público debe utilizar los recursos del Estado para realizar actividades privadas, Adorni viajó en vuelo privado y pidió atención exclusiva para él y su familia. Según trascendió, el propio Adorni solicitó hacer los trámites de ingreso al país en el Hangar de la empresa Aviaser en el que se estacionó el avión, para evitar el paso por las áreas comunes del aeropuerto. Ese tratamiento por parte del personal de Migraciones es una excepción que se otorga a funcionarios y personajes VIP que prefieren pasar inadvertidos.

La vuelta fue el 17 de febrero en el mismo Honda Jet con la familia de Adorni, sin Grandio. En cuanto al periodista, es el yerno del antiguo accionista de Torneos y Competencias Luis Nofal y reside en Uruguay por lo que viaja a Buenos Aires sólo a realizar su programa. Una vez que Adorni asumió el cargo de los medios públicos, Grandio estrenó programa y el mismo vocero presidencial fue entrevistado en reiteradas ocasiones.

Declaración jurada de salida de San Fernando a Punta del Este el 12 de febrero de 2026 - documento

La lujosa escapada de carnaval a Punta del Este de un funcionario que declara ingresos y patrimonio modestos se suma a la polémica por la presencia de Angeletti en la comitiva oficial que participa de la Argentina Week en Nueva York. Dedicada al “coaching de vida”, Angeletti arribó a la ciudad estadounidense en el avión oficial, invitada por Presidencia, hecho que el propio Adorni reconoció en una entrevista con Eduardo Feinmann en A24.

Qué dice la norma sobre viajes oficiales al exterior que fue firmada por Manuel Adorni

La Decisión Administrativa 9/2026, publicada el pasado 26 de febrero en el Boletín Oficial, establece que "limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un funcionario o una Autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional".

También refiere que "ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional". En el caso de Angeletti, el motivo sería simplemente que Adorni, en sus propias palabras, "venía a trabajar intensamente varios días a Estados Unidos y quería que [mi esposa] me acompañe".

Según el texto, "corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros, a los Secretarios de la Presidencia de la Nación y a los titulares de organismos descentralizados aprobar los traslados en misión y comisión al exterior de carácter oficial". Por otro lado, según se detalla en el Decreto 712/2024, firmado por Milei, "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público", al tiempo que queda prohibida "su utilización en cualquier actividad aérea que, por su condición, pueda ser considerada propia de una aeronave privada".