10 de junio de 2026 Inicio
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El Gobierno le advirtió a los empresarios que "no apuesten a una devaluación para salvarse"

José Luis Daza negó el atraso cambiario, sostuvo que "el tipo de cambio no se plancho, se normalizó" y afirmó Argentina "cambió para siempre porque la sociedad entendió el plan económico".

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José Luis Daza

José Luis Daza, viceministro de Luis Caputo.

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José Luis Daza

José Luis Daza, viceministro de Luis Caputo.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que "el tipo de cambio no se plancho, se normalizó" y a quienes miran con preocupación el atraso cambiario les advirtió: "No apuesten a una devaluación para salvar su negocio si el negocio depende del tipo de cambio".

Las exportaciones vinculadas al petróleo, gas y minería alcanzaron niveles récord.
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"Nadie sabe qué va a pasar con el tipo de cambio", reconoció el funcionario que responde a Luis Caputo y consideró: "La oferta de dólares que hay hacia adelante en Argentina es muy fuerte y lo más probable es que Argentina siga siendo o se va a convertir en una de las monedas más fuertes del continente".

José Luis Daza y Luis Caputo
José Luis Daza y Luis Caputo.

José Luis Daza y Luis Caputo.

Daza destacó que la balanza de pagos "ya no depende del precio de la soja, ni de si hubo sequía" y aseguró que "es más equilibrada" por lo auguró que se "reduzca la volatilidad".

El segundo del área de Economía recordó que en 2025 hubo "una gran dolarización, sin precedentes" por la creencia de que se cambiaría el régimen cambiario, pero esas compras "quedaron en depósitos". "No tuvimos corridas cambiarias, confiaron en el sistema", señaló.

El cambio que el Gobierno ve en la sociedad

"Argentina ya cambió para siempre. La sociedad entendió el modelo económico", aseguró el viceministro este miércoles en el evento organizado por la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings titulado Argentina 2026: Perspectivas, Riesgos y Oportunidades en un Nuevo Ciclo.

El funcionario aseguró que los cambios impulsados por el Gobierno en materia económica "están para quedarse porque tienen una base social que los apoya".

"A medida que vamos cambiando el sistema económico, Argentina es el país que presenta las mejores oportunidades de inversión en el mundo", apuntó Daza y resaltó el ajuste de "5 puntos porcentuales" del PBI llevado a cabo por la gestión libertaria.

"Yo he trabajado en muchas partes del mundo. En los últimos 30 años, no hay prácticamente ajustes de esta magnitud en el mundo en democracia. Hubo algunos países nórdicos después de la crisis financiera, pero terminaron con recesiones del 20% o 15%. Ese no es el caso nuestro", diferenció el funcionario de Javier Milei.

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