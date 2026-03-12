En pleno escándalo por los viajes de Manuel Adorni, Javier Milei parte rumbo a España: irá a un foro de ultraderecha

Después de sus visitas a Estados Unidos y Chile, el Presidente hablará este sábado en el Foro Económico de Madrid. También se reunirá con Santiago Abascal, líder de VOX, y con el economista Jesús Huerta de Soto.

Después de su visita a Estados Unidos y Chile, donde asistió a la asunción de José Antonio Kast , el presidente Javier Milei emprende un nuevo viaje internacional: a última hora del jueves, partió rumbo a España para participar del Foro Económico de Madrid, recibir un premio y mantener reuniones con referentes de la derecha.

Caso $LIBRA: hubo al menos 5 llamadas entre Novelli y Milei antes del tuit del Presidente

En medio del escándalo por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su esposa , Milei tiene previsto dar un discurso en el que muy probablemente vuelva a hablar de la batalla cultural y del rumbo de la economía argentina. Su agenda no contempla eventos oficiales, pero sí encuentros con referentes libertarios, según informó Noticias Argentinas.

El sábado por la mañana, Milei se reunirá con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX, con quien comparte una sintonía política y una buena relación personal. De hecho, el Presidente confía en que se convierta en el reemplazante de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español.

Otro encuentro será con uno de los principales referentes de Milei, el economista Jesús Huerta de Soto, a quien condecoró con la Orden de Mayo en abril del año pasado. El mandatario lo considera uno de los máximos exponentes de la Escuela Austríaca.

El evento principal llegará el sábado por la tarde, cuando el mandatario brinde un discurso frente a empresarios en el Foro Económico de Madrid. Se espera que Milei defienda su gestión, con foco en la agenda de reformas y la batalla cultural, además de las recurrentes críticas al socialismo. Luego, recibirá de manos del economista y profesor universitario alemán Philipp Bagus un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises.

El Presidente emprenderá el regreso al país el viernes por la noche y llegará el domingo en horas de la mañana, en medio del terremoto político que se generó por el viaje de Adorni con su esposa en la comitiva presidencial.

Denuncias, pedidos de interpelación y de renuncia: los días más difíciles de Manuel Adorni

En los últimos días, legisladores de distintos espacios presentaron denuncias penales, pedidos de informes y reclamos públicos para que el jefe de Gabinete deje su cargo, luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial y se hospedó junto él en un hotel cinco estrellas de Nueva York.

El caso generó cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado y sobre la composición de la comitiva oficial que acompañó al mandatario durante la gira por Miami y Nueva York.

La diputada y exintegrante del bloque de La Libertad Avanza Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje. La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11.

Desde el radicalismo, el diputado Pablo Juliano sostuvo que Milei debería pedirle a Adorni “que dé un paso al costado”, al considerar que el episodio contradice el discurso oficial contra los privilegios de la política.

“No hay que correr la mirada del eje central, que son las palabras que utilizó Adorni, que dijo ‘deslomarse’ por estar cinco días en Nueva York en un hotel de cinco estrellas. Explicale eso a la Argentina que no llega a fin de mes”, remarcó.

El bloque de Unión por la Patria, encabezado por Germán Martínez, presentó un proyecto para citar a Adorni a una interpelación en el Congreso para que brinde explicaciones sobre “presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, e incluso dejó abierta la posibilidad de avanzar con una moción de censura.

Angeletti y Adorni Manuel Adorni y Bettina Angelotti serán investigados de oficio por la PIA. Redes Sociales

En tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que forma parte del Ministerio Público Fiscal y está enfocada en episodios de corrupción, abrió una investigación de oficio en la que inspeccionará el viaje de Adorni y Angeletti a Estados Unidos en el avión presidencial, como así también el que emprendieron junto a sus hijos y el periodista deportivo Marcelo Grandio a Punta del Este en un avión privado durante el feriado de carnaval.

La plana mayor del Gobierno salió a bancar a Adorni. Desde el Presidente, pasando por su hermana, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, los diputados Luis Petri y Alejandro Fargosi, y los ministros Diego Santilli, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Luis 'Toto' Caputo, todos expresaron su apoyo al jefe de Gabinete.

Adorni, por su parte, publicó un curioso descargo en redes sociales, en el que, si bien admitió como una equivocación el hecho de haber pronunciado la palabra "deslomarse" durante una entrevista para referirse a su función pública, en ningún momento consideró desacertado que su esposa haya viajado en el avión presidencial, ni tampoco dio explicaciones sobre el vuelo en avión privado a Punta del Este.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores", escribió en su cuenta de X.