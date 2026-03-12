13 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

En pleno escándalo por los viajes de Manuel Adorni, Javier Milei parte rumbo a España: irá a un foro de ultraderecha

Después de sus visitas a Estados Unidos y Chile, el Presidente hablará este sábado en el Foro Económico de Madrid. También se reunirá con Santiago Abascal, líder de VOX, y con el economista Jesús Huerta de Soto.

Por
Milei junto a Santiago Abascal

Milei junto a Santiago Abascal, líder de VOX.

Redes Sociales

Después de su visita a Estados Unidos y Chile, donde asistió a la asunción de José Antonio Kast, el presidente Javier Milei emprende un nuevo viaje internacional: a última hora del jueves, partió rumbo a España para participar del Foro Económico de Madrid, recibir un premio y mantener reuniones con referentes de la derecha.

Te puede interesar:

Caso $LIBRA: hubo al menos 5 llamadas entre Novelli y Milei antes del tuit del Presidente

El sábado por la mañana, Milei se reunirá con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha VOX, con quien comparte una sintonía política y una buena relación personal. De hecho, el Presidente confía en que se convierta en el reemplazante de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español.

Otro encuentro será con uno de los principales referentes de Milei, el economista Jesús Huerta de Soto, a quien condecoró con la Orden de Mayo en abril del año pasado. El mandatario lo considera uno de los máximos exponentes de la Escuela Austríaca.

Milei y Huerta

El evento principal llegará el sábado por la tarde, cuando el mandatario brinde un discurso frente a empresarios en el Foro Económico de Madrid. Se espera que Milei defienda su gestión, con foco en la agenda de reformas y la batalla cultural, además de las recurrentes críticas al socialismo. Luego, recibirá de manos del economista y profesor universitario alemán Philipp Bagus un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises.

El Presidente emprenderá el regreso al país el viernes por la noche y llegará el domingo en horas de la mañana, en medio del terremoto político que se generó por el viaje de Adorni con su esposa en la comitiva presidencial.

Denuncias, pedidos de interpelación y de renuncia: los días más difíciles de Manuel Adorni

En los últimos días, legisladores de distintos espacios presentaron denuncias penales, pedidos de informes y reclamos públicos para que el jefe de Gabinete deje su cargo, luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial y se hospedó junto él en un hotel cinco estrellas de Nueva York.

El caso generó cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado y sobre la composición de la comitiva oficial que acompañó al mandatario durante la gira por Miami y Nueva York.

La diputada y exintegrante del bloque de La Libertad Avanza Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje. La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11.

Desde el radicalismo, el diputado Pablo Juliano sostuvo que Milei debería pedirle a Adorni “que dé un paso al costado”, al considerar que el episodio contradice el discurso oficial contra los privilegios de la política.

“No hay que correr la mirada del eje central, que son las palabras que utilizó Adorni, que dijo ‘deslomarse’ por estar cinco días en Nueva York en un hotel de cinco estrellas. Explicale eso a la Argentina que no llega a fin de mes”, remarcó.

El bloque de Unión por la Patria, encabezado por Germán Martínez, presentó un proyecto para citar a Adorni a una interpelación en el Congreso para que brinde explicaciones sobre “presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”, e incluso dejó abierta la posibilidad de avanzar con una moción de censura.

Angeletti y Adorni
Manuel Adorni y Bettina Angelotti serán investigados de oficio por la PIA.

Manuel Adorni y Bettina Angelotti serán investigados de oficio por la PIA.

En tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que forma parte del Ministerio Público Fiscal y está enfocada en episodios de corrupción, abrió una investigación de oficio en la que inspeccionará el viaje de Adorni y Angeletti a Estados Unidos en el avión presidencial, como así también el que emprendieron junto a sus hijos y el periodista deportivo Marcelo Grandio a Punta del Este en un avión privado durante el feriado de carnaval.

La plana mayor del Gobierno salió a bancar a Adorni. Desde el Presidente, pasando por su hermana, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, los diputados Luis Petri y Alejandro Fargosi, y los ministros Diego Santilli, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Luis 'Toto' Caputo, todos expresaron su apoyo al jefe de Gabinete.

Adorni, por su parte, publicó un curioso descargo en redes sociales, en el que, si bien admitió como una equivocación el hecho de haber pronunciado la palabra "deslomarse" durante una entrevista para referirse a su función pública, en ningún momento consideró desacertado que su esposa haya viajado en el avión presidencial, ni tampoco dio explicaciones sobre el vuelo en avión privado a Punta del Este.

"Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores", escribió en su cuenta de X.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manuel Adorni y Bettina Angelotti serán investigados de oficio por la PIA. 

La Procuraduría de Investigaciones actuará de oficio sobre los viajes de Manuel Adorni y su pareja

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

La polémica del viaje de Adorni generó más revuelo en redes sociales que Fate y la reforma laboral

Javier Milei junto a Manuel Adorni. 

Milei respaldó a Adorni: "Muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido"

play

"Siempre con vos": Karina Milei y otras figuras del oficialismo salieron a apoyar a Manuel Adorni

Para la mayoría de la sociedad, la postura de Milei no representa al conjunto de los argentinos. 

Conflicto en Medio Oriente: más del 60% de los argentinos no se siente representado por la posición del Gobierno

La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra bronquiolitis, influenza y Covid-19

La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra "bronquiolitis, influenza y Covid-19"

Rating Cero

La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Santiago Del Moro anunció otra inminente eliminación en Gran Hermano: todos los detalles

La conductora de Masterchef desmintió las acusaciones y aseguró que los animales están a resguardo en una jaula  por su integridad física. 

Escándalo en Nordelta: acusaron a Wanda Nara por maltrato animal y ella culpó a los carpinchos

La plataforma de streaming transmitirá en vivo desde los cuatro escenarios principales.

Lollapalooza Argentina 2026: cómo ver el festival en vivo por streaming

El cordobés regresa a los escenarios principales para repasar sus éxitos de trap y pop.

Lollapalooza Argentina 2026: la grilla día por día con los horarios de cada artista

últimas noticias

El cálculo no incluye los gastos del almacenamiento de material militar ni el costo del despliegue de personal.

Muertos, heridos y gastos millonarios: cuánto le costó a EEUU la primera semana de guerra contra Irán

Hace 2 horas
La pareja se mostró muy cerca en público.

Confirmaron el romance entre un cantante y una famosa actriz y se desató un escándalo

Hace 2 horas
Milei junto a Santiago Abascal, líder de VOX.

En pleno escándalo por los viajes de Adorni, Milei parte rumbo a España: irá a un foro de ultraderecha

Hace 2 horas
La mitad de los habitantes terminaron con sus casas anegadas.

Todos por La Madrid: cómo ayudar a los damnificados por las inundaciones en Tucumán

Hace 2 horas
Wanda Nara y Mauro Icardi están cerca de divorciarse.

Mientras Mauro Icardi celebra el divorcio, Wanda Nara se fue a Maldivas con Martín Migueles

Hace 3 horas