Javier Milei fue distinguido como "Economista del Año 2025" por una entidad brasileña

El Presidente recibió la distinción en la Casa Rosada. La distinción lo destaca por "poner a las personas en el centro de las políticas públicas". El Consejo Federal de Economía de ese país rechazó el reconocimiento por el escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

X (@OPRArgentina)

El presidente Javier Milei fue distinguido en la Casa Rosada como "Economista del Año 2025" por la Ordem dos Economistas do Brasil (OEB), una entidad civil con base en San Pablo, por su labor para "poner a las personas en el centro de las políticas públicas".

Milei había sido notificado en febrero de que iba a recibir la distinción, aunque finalmente se la entregó este lunes en el despacho presidencial, en encuentro del que también formó parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei economista del año
"La denuncia surgió luego de una divulgación en sus redes sociales, el día 14 de febrero, de la criptomoneda $LIBRA, que posteriormente se reveló un fraude del tipo 'rug pull' ('tirar la alfombra')", agregó.

También advirtieron que la OEB es una institución privada, por lo que "no posee cualquier atribución normativa, fiscalizadora, o representativa de la profesión de Economista". Además, marcaron que el mandatario "se encuentra con su registro profesional suspendido debido a u proceso ético-disciplinario que refuerza la ausencia de legitimidad de esta entidad para pronunciarse en nombre de la categoría".

Axel Kicillof volvió a arremeter contra el modelo económico de Javier Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza el modelo económico de Javier Milei hay cuestionar que "ajusta a los pobres para pagarle a los ricos".

En una publicación en su cuenta de X, Kicillof criticó el texto "Aspectos esenciales del análisis monetario", publicado Oficina de Presidencia y retuiteado por Milei, al definir al escrito como “una especie de resumen mal hecho de un curso básico de teoría monetaria” y considerar que, lejos de aclarar, buscó esconder el impacto real de su plan económico.

En esa línea sostuvo que, aunque Milei haya prometido abandonar los insultos, ahora recurre a “un lenguaje técnico incomprensible” para intentar convencer a las mayorías. “Es grave y triste que un presidente oculte o ignore la tragedia que su política económica de endeudamiento y fuga está generando”, lanzó.

Según el gobernador, la aparente desaceleración de precios no es un logro sino la consecuencia directa de un combo recesivo: atraso cambiario, apertura comercial, represión salarial y desplome de la demanda. “Por la caída de las ventas las empresas reducen su producción, se destruye empleo y cierran los comercios”, advirtió.

Acto seguido sugirió que “hasta Milei podría entender estas consecuencias” si en vez de leer a los economistas austríacos del siglo XIX “recorriera los barrios” y escuchara la realidad que generan sus políticas. Además aseguró que los pedidos de asistencia en alimentos y medicamentos crecen “geométricamente” en todos los municipios bonaerenses, lo que implica una mayor presencia estatal.

Kicillof también acusó a Milei de destinar “billones” al pago de intereses de la deuda mientras veta ayudas a jubilados y personas con discapacidad: “Plata hay: ajusta a los pobres para pagarle a los ricos”.

Sobre el argumento presidencial de que la política monetaria opera con un rezago de 18 a 24 meses, Kicillof lo calificó de “récord de chantada” y recordó que, bajo esa lógica, la inflación de los primeros 18 meses de su gestión sería producto exclusivo del gobierno anterior.

Por último, le enrostró al libertario su soberbia frente a los analistas y reprodujo un extracto de una vieja entrevista en la que Milei erraba por completo en sus predicciones. “Según sus cálculos, el dólar debería estar a 600 pesos”, remató el gobernador, en una embestida que volvió a dejar expuesto el frente político y económico más caliente del país.

Los motivos por lo que Javier Milei prometió dejar de insultar opositores: la encuesta que muestra el hartazgo de la gente

La encuesta que muestra el hartazgo de la gente por los insultos de Milei a opositores

Milei consideró que el tuit está amparado por la libertad de expresión.

Milei consideró que el tuit agraviante contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión"

Axel Kicillof criticó el modelo económico de Javier Milei: Ajusta a los pobres para pagarle a los ricos

Kicillof volvió a arremeter contra el modelo económico de Milei: "Ajusta a los pobres para pagarle a los ricos"

Fenómeno barrial: la televisión francesa repudió el ajuste de Javier Milei en el Conicet

La televisión francesa repudió el ajuste de Milei en el Conicet: "Está en guerra con la ciencia"

Valentina Bassi: El veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad es pura malicia

Valentina Bassi: "El veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad es pura malicia"

Semana de movilizaciones contra el ajuste en ciencia, salud, educación y jubilaciones

Semana de movilizaciones contra el ajuste en ciencia, salud, educación y jubilaciones

