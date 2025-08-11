La ruta del dinero $LIBRA

-Lo que tenés que buscar es un cohecho, un pago, una transferencia. No busques otra cosa. Y en estos casos, si hay algo de eso, es a través de herramientas virtuales.

El que habla, en estricto off the record, es un especialista que sigue cada movimiento del caso Libra, por que el que está imputado en Argentina y mencionado en los Estados Unidos el presidente Javier Milei. La fuente explica luego que es difícil pensar en otro tipo de delitos: la pregunta es si el mandatario recibió algo para difundir, desde su cuenta en la red social X, la aparición en el mundo cripto de la moneda virtual $LIBRA.

Probablemente esa pregunta sea una de las que se instaló por estas horas en la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano. En la última semana ordenó, entre otras medidas, completar la trazabilidad de una serie de transferencias atribuidas al creador de Libra, Hyden Davis.

“Solicítese colaboración a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a efectos de extender el estudio de trazabilidad encomendado con fecha 27 de febrero a las transacciones atribuidas a Hayden Mark Davis el 30 de enero y los días 3 y 13 de febrero de este año, a través de los exchanges Gate.io y Bitget, con el propósito de individualizar a los operadores de las direcciones destinatarias”, dispuso el fiscal.

Esas transferencias, cuyos motivos y receptores se desconocen, parecen elocuentes si se las coloca en una recta histórica con los hitos principales del caso.

El 30 de enero de este año, cerca de las 14 horas, Hyden Davis se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Para el mismo horario, desde una billetera virtual atribuida a Davis se produjo una transferencia por 500 mil dólares a otra billetera cuyo dueño aún no se conoce.

Antes de las 17.30 se produjo una segunda transferencia por más de tres millones de dólares. Minutos más tarde el presidente postearía, a través de su cuenta de X, una selfie con Davis. Después de las 18.30 se produjo la tercera transferencia a una billetera de dueño desconocido por más de medio millón de dólares.

Coincidencias

La seguidilla de coincidencias no se detuvo allí. El 3 de febrero -fecha que interesa a la fiscalía a partir de presentaciones que hicieron las querellas- se produjo otra transferencia virtual atribuida a Davis por casi 2 millones de dólares. Al día siguiente, el 4 de febrero, Mauricio Novelli, el criptoempresario al que se le atribuye haber presentado a Davis con Milei, abrió una caja de seguridad la sede de un banco en Martínez, provincia de Buenos Aires. La siguiente transferencia llamativa se produjo el 13 de febrero y fue por más de un millón de dólares. Al día siguiente se lanzaría Libra. Es por eso que los investigadores creen que esta medida puede cerrar el círculo del caso.

El dinero del caso Libra no es, de todos modos, el único que busca la justicia en causas vinculadas al gobierno de Javier Milei. El martes 12 está prevista una audiencia en la cámara federal porteña en el marco de una causa que fue archivada pero que la fiscalía, en este caso a cargo de Franco Picardi, pretende reabrir. Se trata de un caso en el que se investiga que ocurrió con dinero que, se supone, el ministerio de Capital Humano destinó a la compra de alimentos, pero del que no rindió cuentas.

En la denuncia que dio inicio a la causa se indicaba que habían 14 mil millones de pesos adjudicados a un plan de compra de alimentos, a través de un programa de Naciones Unidas, cuyo destino no había sido explicado por Capital Humano.

Según la documentación aportada a la causa por el Ministerio que conduce Sandra Pettovello, sólo una fracción de ese monto -concretamente, $5.271.003.000- fue adjudicado mediante la Licitación Pública Nacional Nro. 1/2024 convocada por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

“Sin perjuicio de ello, respecto al remanente de pesos ocho mil trescientos ocho millones novecientos noventa y siete mil ($8.308.997.000), el Ministerio de Capital Humano informó que fue reasignado dentro del mismo programa a la Subsecretaría de Políticas Sociales en virtud del incremento en el porcentaje de 40% del valor de las prestaciones alimentarias, conforme a la RESOL-2024-564-APN-MCH”, señaló el fiscal cuando apeló el archivo de la causa.

“Sin embargo, no se incorporó al caso copia del expediente administrativo correspondiente a dicha reasignación, ni se aportaron actos administrativos, informes técnicos, constancias de compra, entrega o distribución que permitan verificar el efectivo destino de esos fondos”, remató. Por ahora, esos más de 8 mil millones de pesos se evaporaron.

Mientras estas causas avanza, hay otra que comienza a tomar forma. Se trata de una que apunta a quien Milei le confiaba surte judicial: el ministro Mariano Cúneo Libarona. Amén de que su función no es la de defender al presidente, el mandatario dejó en evidencia que confiaba en su capacidad de influir en el Poder Judicial durante la entrevista que debió ser editada antes de salir al aire en un canal de noticias. Ahora el ministro fue denunciado específicamente por eso: por ofrecer gestiones privadas desde su rol en el gobierno.