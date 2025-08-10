11 de agosto de 2025 Inicio
Axel Kicillof volvió a arremeter contra el modelo económico de Javier Milei: "Ajusta a los pobres para pagarle a los ricos"

El gobernador bonaerense acusó al Presidente de esconder, con jerga técnica, el ajuste que destruye empleo, recorta salarios y veta ayudas sociales mientras destina miles de millones al pago de la deuda.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza el modelo económico de Javier Milei hay cuestionar que "ajusta a los pobres para pagarle a los ricos"

En una publicación en su cuenta de X, Kicillof criticó el texto "Aspectos esenciales del análisis monetario", publicado Oficina de Presidencia y retuiteado por Milei, al definir al escrito como “una especie de resumen mal hecho de un curso básico de teoría monetaria” y considerar que, lejos de aclarar, buscó esconder el impacto real de su plan económico.

En esa línea sostuvo que, aunque Milei haya prometido abandonar los insultos, ahora recurre a “un lenguaje técnico incomprensible” para intentar convencer a las mayorías. “Es grave y triste que un presidente oculte o ignore la tragedia que su política económica de endeudamiento y fuga está generando”, lanzó.

Según el gobernador, la aparente desaceleración de precios no es un logro sino la consecuencia directa de un combo recesivo: atraso cambiario, apertura comercial, represión salarial y desplome de la demanda. “Por la caída de las ventas las empresas reducen su producción, se destruye empleo y cierran los comercios”, advirtió.

Acto seguido sugirió que “hasta Milei podría entender estas consecuencias” si en vez de leer a los economistas austríacos del siglo XIX “recorriera los barrios” y escuchara la realidad que generan sus políticas. Además aseguró que los pedidos de asistencia en alimentos y medicamentos crecen “geométricamente” en todos los municipios bonaerenses, lo que implica una mayor presencia estatal.

Kicillof también acusó a Milei de destinar “billones” al pago de intereses de la deuda mientras veta ayudas a jubilados y personas con discapacidad: “Plata hay: ajusta a los pobres para pagarle a los ricos”.

Sobre el argumento presidencial de que la política monetaria opera con un rezago de 18 a 24 meses, Kicillof lo calificó de “récord de chantada” y recordó que, bajo esa lógica, la inflación de los primeros 18 meses de su gestión sería producto exclusivo del gobierno anterior.

Por último, le enrostró al libertario su soberbia frente a los analistas y reprodujo un extracto de una vieja entrevista en la que Milei erraba por completo en sus predicciones. “Según sus cálculos, el dólar debería estar a 600 pesos”, remató el gobernador, en una embestida que volvió a dejar expuesto el frente político y económico más caliente del país.

