Javier Milei tuiteó un larguísimo texto de política económica: "Deseo que asimilen la lección"

Golpeado aún por los reveses que sufrió su gestión en el parlamento esta semana, el presidente Javier Milei tuiteó esta tarde de sábado un extenso texto que evidencia su voluntad de dar cátedra , probablemente de cara a quienes critican sus posiciones ideologizadas en materia de equilibrio fiscal.

El mandatario escribió e n la red social X sobre los "Aspectos esenciales del análisis monetario", con un mensaje de más de 17 mil caracteres donde critica a sus colegas: "Lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa”, subrayó.

El texto del primer mandatario no carece de errores de redacción, pese a que es evidente que tuvo tiempo para corregirlo. Por ejemplo, en un momento dice: “¿Por último, porque los individuos siguen creyendo que la suba del dólar hace subir los precios?” Cualquier corrector online le habría señalado que el signo de interrogación no debe abrir esa oración y que “por qué” va separado y con tilde cuando interroga y junto y sin tilde cuando responde.

En un primer párrafo hace una "Introducción" al tema: "Desde mediados de abril, momento en que se liberó el mercado de cambios, el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el traspaso a precios en caso que la divisa aumentara".

Agregó: "Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno".

Milei siguió: "Es entendible el comportamiento endogámico y especialmente si no se pagan costos por errar cuando todos fallaron, en especial, cuando rige la lógica del Oráculo de Delfos, el cual daba consejos, pero no tomaba decisiones. En síntesis, lo que quiero señalar es que aun cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar (passthrough), dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún “sustento empírico”, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria".

En un segundo punto habla sobre el "Origen y Naturaleza del Dinero". A continuación resaltó: " Para comprender la naturaleza del dinero debemos primero internalizar cómo sería una economía sin dinero, esto es, una economía de trueque. En una economía de intercambio puro, los individuos van satisfaciendo sus necesidades haciendo transacciones con sus pares en las que a cambio de los bienes que se dispone a ofrecer, reciben como pago el bien que le ofrece otro individuo. Si bien parece una operación simple, la puesta en marcha de dicho proceso choca de inmediato con dos realidades".

Continuó: Por un lado, tenemos el problema de la doble coincidencia, esto es, es necesario encontrar un par de individuos con necesidades recíprocas, esto es que aquel que necesita un determinado bien, no sólo necesita encontrar el que se lo venda, sino que además necesita que ese individuo sea el mismo que acepte en intercambio el bien que el primero intenta vender. Por otro lado, está el problema de la indivisibilidad, donde ya resuelto el problema nada menor de la doble coincidencia, esto es, que los bienes involucrados no puedan ser fraccionados en las proporciones necesarias para que tenga lugar la transacción (puede que yo tenga ganas de comer pan y el panadero escuchar una de mis charlas de economía, el tema es que los minutos y contenido que estoy dispuesto a cambiar por un kilo de pan, al panadero no le serán de utilidad para tomar decisiones)".

Siguió dando su versión: "Frente a esta adversidad, el hombre no se puso a llorar ni a esperar a que venga alguien para resolver sus problemas. Así, observó que algunos bienes se intercambiaban más que otros y por ende descubrió el intercambio indirecto. Esto es, un bien que no se compra a los fines de ser consumidos sino para hacer intercambios. En definitiva, en este proceso de búsqueda de solución encontró el dinero mercancía. De ahí que las primeras formas de dinero fueran el ganado, el lino, la sal, el tabaco, el café y sin ir mucho más atrás en el tiempo, los cigarrillos en las cárceles".