Javier Milei amenazó a Ignacio Torres y a los gobernadores con meterlos presos

"Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia", lanzó el Presidente frente a la advertencia de los gobernadores patagónicos de cortar el suministro de gas y petróleo si Nación no transfiere los fondos correspondientes. Acto seguido, arremetió: "De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... Ánimo! Ya aprenderás...".

Minutos antes, el gobernador chubutense respondió las amenazas de Milei: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias".

"Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer", sostuvo Torres.

Más temprano, el jefe de Estado publicó un enfático mensaje: "Nunca pensé que tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación y ver como toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien. Se juntan todos para defender sus obscenos privilegios. Me dan asco".

A ese mensaje, le antecedió el reposteo del jefe de Estado al comunicado del Gobierno cuestionando a Torres con la frase: "Desenmascarando la mentira de los degenerados fiscales"; y más de 500 faveos a mensajes contra los gobernadores.

Picante ida y vuelta entre Javier Milei y Ignacio Torres

En respuesta a los agravios del Presidente, el chubutense enfatizó: "A diferencia de otros, no le tiene miedo al Presidente y que no iba a ceder ante "insultos, amenazas o aprietes". "No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer", aseveró.

En vez de apaciguar los ánimos e intentar acercar posiciones, el Presidente profundizó las diferencias y continúo con el ataque al patagónico. "Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia... De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... Ánimo! Ya aprenderás...", desafió el mandatario.

Este serie de intercambios se sucedieron en otra jornada de intensos roces entre los gobernadores y el Presidente, donde el mandatario volvió a utilizar frenéticamente la red social X (exTwitter) para posicionarse políticamente y atacarlos furibundamente.

En las últimas horas, en una escalada de violentos mensajes, Milei consideró que le daba asco "toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con un pobreza por las nubes", en referencia a los mandatarios provinciales.

Siguiendo con su diatriba, el líder libertario replicó el último comunicado de la Oficina del Presidente y afirmó, en mayúsculas, que estaba "DESENMASCARANDO LA MENTIRA DE LOS DEGENERADOS FISCALES". En dicha misiva, la cuenta oficial catalogaba como "despilfarro" el "financiamiento de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere”.

En continuidad con estos posicionamiento, el Presidente apuntó directamente a su otrora aliado y mentor político Ricardo López Murphy al que criticó por mostrar apoyos al mandatario de Chubut. "Miren quien salió a bancar los dislates de Nachito... ¿El bulldog avala el default de Chubut contra los compromisos asumidos? Además ¿Acaso avala el avance sobre los derechos de propiedad del sector productor energético? Su resentimiento es más fuerte que su "liberalismo"...", enfatizó Milei.