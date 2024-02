Javier Milei le respondió al gobernador de Chubut con un retuit: "Buena suerte con esa amenaza pedorra"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le reclamó este viernes al Gobierno nacional que "en febrero nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual". En esa línea, advirtió: "Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".