Con un discurso sobre el "Estado eficiente", Victoria Villarruel se diferenció de Javier Milei en España

Tras encontrarse con el presidente del Senado español, la vicepresidenta se mostró junto al rey Felipe VI y disertó ante legisladores de 22 países. Defendió el respaldo a las pequeñas empresas y vinculó el avance tecnológico con la protección del empleo y la producción local.

El discurso de la vicepresidenta Victoria Villarruel coincidió con la agenda de Javier Milei en París.

En paralelo al viaje del presidente Javier Milei a Francia, la vicepresidenta Victoria Villarruel participó este jueves en Madrid del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que reúne a representantes legislativos de los 22 países de la comunidad iberoamericana, y compartió la apertura del encuentro con el rey de España, Felipe VI, quien presidió la sesión inaugural en el Congreso de los Diputados.

Antes de la actividad, la titular del Senado argentino mantuvo un encuentro con el presidente del Senado de España, Pedro Rollán, junto a una delegación de senadores nacionales. La reunión estuvo centrada en el fortalecimiento de los vínculos parlamentarios entre ambos países y en el intercambio de experiencias institucionales dentro del ámbito iberoamericano.

Durante la apertura del foro, se vio a Villarruel junto al rey Felipe VI y los representantes de las distintas delegaciones parlamentarias que participan del encuentro, que comenzó este jueves y continuará durante el viernes 2 de octubre con una sesión plenaria destinada a presentar las conclusiones de las jornadas de trabajo.

En su intervención, la vicepresidenta puso el foco en el impacto de la IA sobre el trabajo y la vida social, y advirtió que "el debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana", al mismo tiempo que planteó que el trabajador debe permanecer en el centro de la innovación tecnológica y del desarrollo productivo nacional.

Villarruel reclamó además políticas públicas para acompañar a las pequeñas y medianas empresas frente a la transformación tecnológica y productiva. "Si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa", advirtió, el proceso puede profundizar "la inequidad en la distribución del dividendo digital".

El discurso de la vicepresidenta coincidió con la actividad de Javier Milei en París, donde el Presidente desarrolla la Argentina Week ante empresarios, inversores y gobernadores, con una agenda enfocada en inversiones, competitividad, recursos estratégicos, tecnología y reformas económicas para Argentina.

La vicepresidenta se reunió con el titular del Senado de España, Pedro Rollán Ojeda. Web

En ese marco, las posiciones expuestas por ambos integrantes del Gobierno presentan diferencias sobre el papel del Estado frente a la transformación tecnológica y productiva. Mientras Villarruel destacó la necesidad de programas de apoyo para las pymes y la protección del empleo, Milei puso el eje de su presentación en la reducción del gasto, la baja de impuestos y la desregulación.

La agenda de la vicepresidenta continuará este viernes 2 de octubre con una sesión plenaria en el Palacio del Congreso, donde se presentarán las conclusiones de las cuatro mesas de trabajo y participarán los presidentes y jefes de las delegaciones. El encuentro finalizará con una sesión de clausura y la adopción de las conclusiones del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.