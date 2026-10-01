1 de octubre de 2026 Inicio
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Patricia Bullrich advirtió que "las reformas tienen que llegar al día a día del ciudadano"

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza destacó la necesidad de que los cambios que impulsa el Gobierno "se puedan reflejar en una economía familiar mucho más amable".

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Patricia Bullrich habló en la previa a su presentación en el Coloquio de IDEA.

Patricia Bullrich habló en la previa a su presentación en el Coloquio de IDEA.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó las reformas realizadas por el Gobierno pero advirtió sobre la necesidad de que "lleguen al día a día del ciudadano" para que "se puedan reflejar en una economía familiar mucho más amable".

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Bullrich habló con un grupo de periodistas en la ciudad de Mar del Plata, en la previa a su presentación en el Coloquio de IDEA, y en el plano económico resaltó que "cambios importantes como el RIGI tienen que ir mostrando un horizonte para todos las empresas".

Aunque explicó que "no se pueden bajar todos los impuestos de un día para el otro", señaló que "es necesario que Argentina compita en igualdad de condiciones con los países con los que comerciamos, porque si tenemos un costo argentino mas caro cuesta competir. Si el comercio tiene una carga impositiva tres veces más alta que Chile o Brasil, su precio final va a ser más elevado".

"Las reformas tienen que llegar al día al día del ciudadano para que se pueda reflejar en una economía familiar mucho más amable", advirtió.

Sobre la posible recesión que enfrenta el país, tras conocerse los datos oficiales que muestran una caída de la actividad económica, afirmó que "hay que revisar números y ver qué pasa en los últimos trimestres, si son recesivos o no, aún no están esos números".

JP Morgan prevé una recesión

El banco estadounidense JP Morgan bajó sus proyecciones económicas para la Argentina y advirtió que en el tercer trimestre habrá una recesión, mientras que también disminuyó sus expectativas de crecimiento en el año. La actualización ocurrió después de que la actividad cayera un 2,9% en julio en comparación con junio.

En un informe, el JP Morgan analizó la caída de la dinámica económica y remarcó que fue mayor al esperado. "Esperábamos un dato débil de actividad en julio, en línea con el contexto de debilidad que caracterizó al segundo trimestre. Sin embargo, la contracción informada superó ampliamente nuestra previsión de aproximadamente -1% mensual", alertó la institución estadounidense.

En tal sentido, el banco pronosticó que la Argentina crecerá un 1,5% en 2026 después del 2,7% calculado anteriormente. También informó que estima una contracción anualizada del 4% en el tercer trimestre. "La economía argentina registró su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020: el indicador mensual de actividad cayó 2,9% mensual desestacionalizado y 1,4% frente a julio de 2025", alertó la entidad.

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