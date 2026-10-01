La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene árbitros confirmados La AFA definió la terna para los dos próximos amistosos de la Albiceleste, que enfrentará a Burkina Faso y Benín en el estadio Monumental. El segundo encuentro será el martes 6 de octubre y marcará la última presentación del rosarino con la Scaloneta. Por Agregar C5N en









Messi se despedirá en el Monumental el 6 de octubre.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene definidos los principales encargados del arbitraje para el partido ante Benín: el chileno Fernando Véjar será el juez principal y José Cabero estará en el VAR, en el encuentro que se disputará el martes 6 de octubre desde las 20 en el estadio Monumental.

Antes de ese compromiso, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá otro amistoso en Núñez frente a Burkina Faso, este sábado 3 de octubre desde las 21, también con una dupla arbitral chilena al frente del partido y con la particularidad de que los roles de juez principal y VAR estarán invertidos.

El chileno Fernando Véjar será el árbitro del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina. Web La Selección argentina llega a esta segunda parte de la fecha FIFA después de golear 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso de la serie, con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López, encuentro en el que no estuvo presente el astro rosarino.

El encuentro ante Benín tendrá además un significado especial porque será la última presentación de Messi con la camiseta albiceleste, después de más de dos décadas de trayectoria internacional y de muchos títulos. La presencia del capitán está reservada solo para ese compromiso, que se despedirá ante más de 80 mil hinchas en la cancha de River.