1 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene árbitros confirmados

La AFA definió la terna para los dos próximos amistosos de la Albiceleste, que enfrentará a Burkina Faso y Benín en el estadio Monumental. El segundo encuentro será el martes 6 de octubre y marcará la última presentación del rosarino con la Scaloneta.

Por
Messi se despedirá en el Monumental el 6 de octubre.

Messi se despedirá en el Monumental el 6 de octubre.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene definidos los principales encargados del arbitraje para el partido ante Benín: el chileno Fernando Véjar será el juez principal y José Cabero estará en el VAR, en el encuentro que se disputará el martes 6 de octubre desde las 20 en el estadio Monumental.

¿Segunda oportunidad para el amor?
Te puede interesar:

Besos en el aeropuerto: las imágenes que confirmarían la reconciliación de una pareja muy querida

Antes de ese compromiso, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá otro amistoso en Núñez frente a Burkina Faso, este sábado 3 de octubre desde las 21, también con una dupla arbitral chilena al frente del partido y con la particularidad de que los roles de juez principal y VAR estarán invertidos.

El chileno Fernando Véjar será el árbitro del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina.

El chileno Fernando Véjar será el árbitro del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina.

La Selección argentina llega a esta segunda parte de la fecha FIFA después de golear 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primer amistoso de la serie, con goles de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López, encuentro en el que no estuvo presente el astro rosarino.

El encuentro ante Benín tendrá además un significado especial porque será la última presentación de Messi con la camiseta albiceleste, después de más de dos décadas de trayectoria internacional y de muchos títulos. La presencia del capitán está reservada solo para ese compromiso, que se despedirá ante más de 80 mil hinchas en la cancha de River.

Lionel Messi tendrá su última noche con la casaca albiceleste en el Monumental el 6 de octubre.

Lionel Messi tendrá su última noche con la casaca albiceleste en el Monumental el 6 de octubre.

Cuándo juega la Selección argentina sus próximos amistosos

Argentina vs. Burkina Faso

  • Día: sábado 3 de octubre.
  • Horario: 21.
  • Estadio: Monumental.
  • Árbitro principal: José Cabero.
  • VAR: Fernando Véjar.

Argentina vs. Benín

  • Día: martes 6 de octubre.
  • Horario: 20.
  • Estadio: Monumental.
  • Rival: Benín.
  • Árbitro principal: Fernando Véjar.
  • VAR: José Cabero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El CD Eldense inicia una era histórica de la mano de Leo Messi.

Nuevo proyecto futbolero: Messi se convierte en el nuevo dueño del club español Eldense, de Segunda División

El Toro es el cuarto goleador de la historia de la Selección argentina.

Lautaro Martínez, tras el triunfo ante Bolivia en Córdoba: "El legado que dejó Leo es imborrable"

Cuti Romero, el sucesor de Lionel Messi como capitán de la Selección argentina.

Una nueva era: así fue el equipo titular de la Selección en su primer partido tras el retiro de Messi

La distinción de la UBA pone en valor el liderazgo del capitán de la Selección argentina.

La UBA le otorgará a Messi el título Doctor Honoris Causa: "Es ejemplo de excelencia y humildad"

Julián y Lautaro compartirán el ataque.

Sin Messi, la Selección se enfrenta con Bolivia en Córdoba

La estrella de Hollywood repasó su encuentro con Joaquín Furriel y elogió a Messi.
play

Anne Hathaway, fascinada por Argentina: de Joaquín Furriel al fanatismo de su hijo por Messi

Rating Cero

Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual, violencia de género y amenazas.

Renunció la abogada de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: por qué dejó la causa

¿Segunda oportunidad para el amor?

Besos en el aeropuerto: las imágenes que confirmarían la reconciliación de una pareja muy querida

Joaquín Levinton se quebró en vivo.

Joaquín Levinton se defendió de las acusaciones y se quebró en vivo: "Lo que me está pasando es espantoso"

Tiago PZK y Luck Ra tuvieron una relación de amistad antes de la ruptura entre el cordobés y la Joaqui.

El polémico like de Tiago PZK que los fans interpretaron como una indirecta para Luck Ra

Jimena Barón y un anuncio especial.

Jimena Barón anunció que se agranda la familia: el tierno video del nuevo integrante

El abogado defensor de Maxu Ghione reveló cómo está el actor.
play

El abogado de Maxi Ghione reveló cómo está el actor en la cárcel tras ser arrestado: "Está devastado"

últimas noticias

León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. 

Lanzaron la página web oficial para seguir la visita del papa León XIV a la Argentina

Hace 7 minutos
Los focos de conflicto sumaron escenas de destrucción en Lyon, Lille, Pantin y Nantes.

Violentas protestas estudiantiles en Francia: hay casi 2.000 detenidos y cierran cientos de escuelas

Hace 11 minutos
Lionel Scaloni junto a Gastón Mazzacane, expiloto de F1 y uno de los dirigentes de la ACTC.

Scaloni recibió a la ACTC en Ezeiza y le regalaron un traje especial de Turismo Carretera

Hace 21 minutos
La Policía bloqueó el acceso al perímetro de manera preventiva.

Detuvieron en Brasilia a un hombre que intentó saltar las vallas de la Corte Suprema y arrojó una mochila

Hace 44 minutos
Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual, violencia de género y amenazas.

Renunció la abogada de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: por qué dejó la causa

Hace 58 minutos