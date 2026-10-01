1 de octubre de 2026 Inicio
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Mendoza: identificaron los restos de Carlos Poblete, desaparecido en Córdoba durante la última dictadura

Es el padre de la nieta recuperada 127, Miriam Fernández, quien participó en el video que publicó el Gobierno el último 24 marzo por el Día de la "Memoria Completa". La mujer nació en la ESMA, donde fue arrebatada a su madre, María del Carmen Moyano Maure.

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Los restos de Carlos Poblete fueron identificados en el Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza.

Los restos de Carlos Poblete fueron identificados en el Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó la identificación genética de los restos de Carlos Simón Poblete, secuestrado a fines de abril de 1977 en Córdoba durante la última dictadura militar. Los militares lo desaparecieron con 33 años junto a su esposa embarazada de ocho meses, María del Carmen Moyano Maure. Ambos militaban en Montoneros.

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"El cuerpo de Carlos fue exhumado por el EAAF en 2010 y la identificación fue posible gracias a que su hija, Miriam Fernández, se acercó este año a aportar su muestra de sangre", explicaron desde el EAAF en Instagram al confirmar la noticia.

La sentencia del Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba acreditó en 2016 que ambos pasaron por el centro clandestino de detención La Perla, pero Moyano Maure fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, para parir a Miriam.

La mujer dio a luz en cautiverio en junio de 1977 y tuvo en sus brazos a su bebé solo ocho días hasta que los militares se la arrebataron para entregarla a Osvaldo Fernández Miranda, miembro del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de Mendoza, y a su cónyuge, Iris Yolanda Luffi. Recién en 2017 Miriam recuperó su identidad.

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Los restos de Poblete habían sido exhumados en el Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza, en una causa tramitada por el Juzgado Federal N°1 junto a la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos de Mendoza, a cargo del fiscal Dante Vega y del auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante. La esposa de Poblete continúa desaparecida.

"Con la identificación de Carlos, ya son cuatro las personas identificadas en el Cementerio de Mendoza: tres personas cuyos cuerpos fueron recuperados allí, y una persona identificada a través de sus huellas dactilares y la reconstrucción documental", celebraron desde el EAAF en referencia a las 250 exhumaciones que realizaron allí.

Qué dijo Miriam Fernández sobre la "Memoria Completa"

Miriam eligió mantener el apellido de su apropiador y criticó a las organizaciones de derechos humanos y a la Justicia que juzga a los nietos recuperados que lo hacen. "No te pueden obligar después de 40 años a decir 'son tus apropiadores' cuando fueron... son mis padres. No es padre quien te trae el mundo, sino quien te cría", apuntó la mujer en el video que publicó el Gobierno.

La hija de Poblete y Moyano Maure recordó a su madre como una adolescente que le confesó a su mejor amiga que había puesto una bomba en una rotonda de Mendoza y por eso tuvo que pasar a la clandestinidad. "Esas cosas no se cuentan", advirtió la mujer.

"Yo soy una persona que trata de ver que lo que es justo es justo, lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro. Entonces, si bien yo reconozco que se cometieron un montón de atrocidades en los 70, de las cuales la historia me pone como víctima, también considero que no contó la historia completa", apuntó Miriam y remarcó: "Hubo muchas cosas que no se contaron, muchas cosas que se taparon".

La nieta número 127 recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo también abonó la teoría de que los testigos en juicios por delitos de lesa humanidad cobran por declarar. "Yo fui testigo de muchas cosas, de mentiras, de escuchar testigos que terminaban de declarar y decían: '¿Dónde paso a cobrar?'", deslizó.

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