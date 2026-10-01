Axel Kicillof recibió al embajador de Países Bajos "para fortalecer los lazos de cooperación" El gobernador de la provincia de Buenos Aires se reunió con Mauritz Verheijden y analizaron las "oportunidades de desarrollo conjunto en materia de turismo, producción, ciencia y universidad". Por Agregar C5N en









Axel Kicillof y Mauritz Verheijden, embajador de Países Bajos en Argentina.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este jueves en su despacho al embajador del Reino de los Países Bajos en la Argentina, Mauritz Verheijden "para fortalecer los lazos de cooperación y el intercambio comercial", según publicó el mandatario provincial en X.

Durante el encuentro se analizó la cooperación en materia de agua que se lleva a cabo en el marco del programa Blue Deal, así como oportunidades de infraestructura portuaria y tecnología agrícola. Asimismo, se abordaron aspectos para fortalecer el intercambio comercial y la colaboración en turismo, ciencia y educación universitaria.

Axel Kicillof junto a su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con Mauritz Verheijden, el embajador de Países Bajos en Argentina. Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna.

Un placer reunirme con @Kicillofok, gobernador de @BAProvincia . Conversamos sobre nuestra cooperación continua en materia de agua en el marco del #BlueDeal, así como sobre oportunidades en infraestructura portuaria y tecnología agrícola. @ada_pba @Produccion_PBA @CostaAugusto9 pic.twitter.com/TcAFMHfRkn — Mauritz Verheijden (@MWVerheijden) October 1, 2026 Axel Kicillof: "No existe 'el milagro argentino' si la gente no puede pagar la factura de luz o la comida" El gobernador bonaerense aseguró que "no existe 'el milagro argentino' si la gente no puede pagar la factura de luz, el alquiler o la comida", al cuestionar el rumbo económico del gobierno presidente Javier Milei tras exponer la situación social del país en Nueva York.

En una entrevista con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el mandatario bonaerense se refirió al aumento del costo de vida y la recesión que afecta tanto a la población como a las pequeñas y medianas empresas. Además, relacionó la caída del consumo con el cierre masivo de comercios e industrias. "Funden todos. Y eso es lo que estamos viviendo, más de 400.000 puestos de trabajo perdidos en la Argentina", señaló el gobernador.